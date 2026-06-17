Si trabajas para el gobierno federal, la pregunta que más te importa probablemente es: ¿cuándo me puedo jubilar sin perder mi pensión completa? La respuesta acaba de cambiar, y vale la pena entenderla bien.

Un decreto impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum modificó de fondo el esquema de retiro del ISSSTE, y a diferencia de lo que muchos trabajadores del Estado de México todavía creen, la noticia es favorable.

La edad de jubilación dejó de ser una cifra fija e inamovible para convertirse en un calendario progresivo que, dependiendo del año en que te retires, te permite salir antes de los 60 años con todos tus derechos intactos.

ISSSTE: cuál es la nueva edad de jubilación desde 2026 para hombres y mujeres. Fuente: EFE Mario Guzmán

Nueva edad de jubilación en el ISSSTE 2026: esto es lo que cambió con el decreto de Claudia Sheinbaum

El cambio más importante que trajo este decreto es que la edad mínima de retiro ya no es la misma para todos los años ni para todos los trabajadores por igual. Desde que el decreto entró en vigor en 2025 y durante todo el periodo que abarca hasta 2027, el ISSSTE opera bajo un esquema escalonado con condiciones distintas según el momento en que decidas jubilarte.

En este periodo vigente, los hombres pueden iniciar su retiro a partir de los 58 años , mientras que las mujeres tienen la posibilidad de hacerlo desde los 56. Esto representa un cambio real con el esquema anterior, que empujaba progresivamente la edad hacia arriba y dejaba a muchos trabajadores sin una fecha clara a la cual apuntar.

El único requisito indispensable para acceder a estas condiciones es pertenecer al régimen del Décimo Transitorio del ISSSTE, una condición que cada vez menos trabajadores cumplen de manera automática y que conviene verificar antes de hacer cualquier plan de retiro.

Calendario de retiro del ISSSTE: cómo bajará la edad mínima hasta 2034. Fuente: Gobierno México

¿A qué edad te puedes jubilar en 2034? El calendario completo del ISSSTE que debes guardar

El decreto no se limita al periodo actual. Establece una hoja de ruta clara con reducciones graduales en la edad mínima de jubilación: cada tres años, el umbral baja un año adicional.

Esta lógica progresiva continúa hasta llegar a 2034, cuando se alcanzará el nivel más bajo contemplado en toda la norma. Para ese año, la edad mínima de retiro quedará fijada en 55 años para los hombres y en 53 años para las mujeres, siempre bajo las condiciones del Décimo Transitorio.

Por qué esta reforma de jubilación del ISSSTE va mucho más allá de un cambio de edad

Este ajuste no es un simple tecnicismo administrativo ni un ajuste menor al reglamento. Fue una de las demandas centrales que la CNTE sostuvo en sus movilizaciones más recientes, lo que lo convierte en un cambio con impacto directo en la vida de decenas de miles de docentes, administrativos y empleados públicos en todo el país.

Cuando los trabajadores del Estado de México no tienen claridad sobre cuándo pueden retirarse ni bajo qué condiciones, el efecto es doble: por un lado, trabajan años adicionales de manera innecesaria; por otro, toman decisiones económicas equivocadas por falta de información.

Este decreto resuelve precisamente eso: establece reglas claras, fechas concretas y condiciones verificables. Para quien lleva décadas cotizando al ISSSTE, conocer este calendario puede significar la diferencia entre jubilarse en el momento correcto o postergar el retiro sin ninguna razón válida.