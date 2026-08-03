Duro golpe para Hacienda | Exigen eliminar este impuesto por ser “discriminatorio” con los contribuyentes extranjeros

La Comisión Europea ha abierto un expediente contra España por considerar que existe un posible trato fiscal discriminatorio en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR). El procedimiento afecta a la tributación que Hacienda aplica a determinadas viviendas utilizadas como residencia habitual por personas físicas no residentes.

Según Bruselas, la normativa española obliga a estos contribuyentes a tributar por una renta imputada equivalente al 2% del valor catastral de la vivienda, mientras que los residentes no están sometidos a esa obligación cuando se trata de su residencia habitual.

Para la Comisión Europea, esta diferencia de trato podría vulnerar el Derecho de la Unión Europea, por lo que ha instado al Gobierno español a modificar la normativa si quiere evitar que el caso llegue al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Duro golpe para Hacienda | Exigen eliminar este impuesto por ser “discriminatorio” con los contribuyentes extranjeros. Fuente: Freepik. Freepik

La Comisión Europea considera que Hacienda aplica un trato fiscal discriminatorio

La Comisión Europea sostiene que el actual sistema del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) puede vulnerar dos principios fundamentales del mercado único europeo: la libre circulación de trabajadores y la libre circulación de capitales.

En concreto, Bruselas entiende que existe una diferencia de trato entre los contribuyentes residentes y los no residentes respecto a las viviendas utilizadas como residencia habitual. Mientras los primeros no tributan por una renta imputada sobre ese inmueble, los segundos sí deben hacerlo mediante una base calculada sobre el 2% del valor catastral.

Los expertos tributarios comunitarios justifican esta posición señalando que, si los residentes no están sujetos al impuesto sobre la renta atribuible a su vivienda habitual, tampoco deberían estarlo los contribuyentes no residentes en circunstancias equivalentes.

Hacienda tiene dos meses para responder antes de que Bruselas avance con el expediente

Como primer paso del procedimiento de infracción, la Comisión Europea ha remitido una carta de emplazamiento al Gobierno español.

El Ejecutivo dispone ahora de dos meses para responder a las observaciones formuladas por Bruselas y corregir las deficiencias detectadas en la normativa del IRNR.

Si la respuesta de Hacienda no resulta satisfactoria, la Comisión podrá emitir un dictamen motivado, otorgando un nuevo plazo para adaptar la legislación española. Si el incumplimiento persiste, el asunto podrá elevarse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que decidirá sobre la compatibilidad de la norma con el Derecho comunitario.

Cuánto recauda España con el Impuesto sobre la Renta de No Residentes

Duro golpe para Hacienda | Exigen eliminar este impuesto por ser “discriminatorio” con los contribuyentes extranjeros (foto: archivo).

El Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) representa una fuente relevante de ingresos para las cuentas públicas españolas.

Durante 2024, la recaudación superó los 4000 millones de euros, lo que supuso un incremento superior al 25% respecto al ejercicio anterior.

Además, en los cuatro primeros meses del año en curso, los ingresos acumulados ya rondan los 1.675 millones de euros. Dentro de esa cifra, el pago derivado de la tributación sobre viviendas utilizadas como residencia habitual generó alrededor de 137 millones de euros tanto en 2023 como en 2024.

La apertura del expediente por parte de la Comisión Europea no implica cambios inmediatos para los contribuyentes, pero sí inicia un procedimiento formal que podría obligar a Hacienda a modificar la normativa si finalmente se concluye que existe un trato fiscal discriminatorio contrario al Derecho de la Unión Europea.