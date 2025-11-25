A pesar del endurecimiento de las políticas migratorias que ha establecido Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca, aún se mantienen diversos beneficios para los extranjeros que quieran ingresar al país de manera legal en busca de alcanzar sus metas académicas y sueños profesionales.

La Embajada de los Estados Unidos, en este sentido, difundió un programa beneficio para los ciudadanos del exterior, la beca Opportunity Funds México, a partir de la cual quienes reúnan las condiciones establecidas podrán obtener una plaza para residir en el país sin temor a ser deportados.

¿De qué se trata la beca Opportunity Funds México?

Para los extranjeros que busquen acceder a una beca en el exterior, el programa Opportunity Funds México puede ser la respuesta a lo que estaban buscando.

La Embajada de los Estados Unidos dio a conocer un programa beneficio para extranjeros que quieran emigrar. (Foto: Archivo).

Se trata de un programa del Departamento de Estado estadounidense que apoya a estudiantes mexicanos con alto potencial académico y de liderazgo, que tienen entre sus metas realizar estudios de licenciatura, maestría o doctorado en Estados Unidos.

La misma se encuentra dirigida a mexicanas y mexicanos que destacan por su excelencia académica, su compromiso y liderazgo, así como también por tener un perfil competitivo. El programa cubre únicamente los gastos de solicitud a las universidades, mientras que no quedan incluidas las siguientes categorías: colegiatura, vivienda, seguro médico ni libros.

El programa mantendrá la convocatoria abierta para quienes quieran iniciar sus estudios en otoño del 2027.

🎓 ¿Ya conoces la beca Opportunity Funds México de EducationUSA?

➡️ Desliza y descubre cómo esta beca puede ser tu primer paso para estudiar en universidades de EUA y alcanzar tus metas académicas y sueños profesionales.#OpportunityFundsMX #EducationUSA #StudyWithUS… pic.twitter.com/o4YZQGGEVh — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) November 24, 2025

¿Qué requisitos se piden para participar?

Los extranjeros que busquen participar de este programa para vivir y estudiar en los Estados Unidos bajo el marco legal, deberán tomar nota de todos los requisitos necesarios, entre los que se incluyen:

1. Promedio mínimo académico

Se exige un GPA de 9/10 o 90/100 como promedio acumulado.

Para licenciatura , el promedio debe corresponder a los últimos años de estudio (preparatoria y el último año de secundaria).

Para posgrado, debe reflejar el grado académico más reciente.

2. Dominio avanzado de inglés

Los candidatos deben tener un nivel equivalente a TOEFL iBT 90 (nivel B2 del MCER).

No es obligatorio presentar examen oficial al aplicar.

Si el aspirante cuenta con un examen tomado en los últimos dos años, se recomienda incluirlo.

Quienes no tengan prueba oficial podrían ser evaluados en la segunda fase. El programa no ofrece cursos de inglés: el nivel avanzado debe existir desde la postulación.

3. Liderazgo y compromiso social

Se busca una trayectoria que demuestre iniciativa, responsabilidad social y acciones concretas para mejorar la comunidad.

Ejemplos de experiencias valoradas: voluntariado, participación en consejos o clubes, proyectos comunitarios, mentorías, liderazgo académico o laboral, y actividades colaborativas para resolver problemas.

Se deben incluir ejemplos específicos de liderazgo en la solicitud (CV, cartas, etc.).