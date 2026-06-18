El mundo de la aviación, aerolíneas, pasajes, reservas y hasta la elección de un asiento acaba de dar un giro inesperado que favorecerá a millones de pasajeros, en ese sentido, las personas que viajen a países de la Unión Europea o utilicen aerolíneas sujetas a la normativa comunitaria tendrán nuevas protecciones una vez que entren en vigor las reformas aprobadas por el Parlamento Europeo y el Consejo.

Resulta que el Parlamento Europeo, tras años de disputas, contradicciones y desaciertos, por fín logró firmar un acuerdo que cambiará la forma como viajan los pasajeros de aviones, garantizando así mejores y mayores beneficios.

La ley debe garantizar que la promoción sea real

Entre los cambios más relevantes destaca la obligación de las compañías aéreas de sentar sin costo adicional a los menores de 14 años junto a su acompañante, evitando que las familias tengan que pagar cargos extra para viajar juntas.

Aunque la medida aplica en territorio europeo, resulta relevante para miles de mexicanos que viajan por turismo, estudios o negocios a Europa, ya que establece derechos más claros frente a retrasos, cancelaciones y cobros adicionales durante sus vuelos. Pero no es lo único, ya que la norma aplica para todos pasajeros que se movilicen en espacio dentro y fuera Unión Europea con las aerolíneas regidas por la E.U.

Tendrán un año para ordarnar todo antes de inicar con las multas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Las nuevas reglas para proteger a pasajeros y familias

El acuerdo alcanzado por las instituciones europeas busca modernizar una legislación que no había sido actualizada desde 2004. Según el Parlamento Europeo, las nuevas disposiciones permitirán una mayor protección para los viajeros y reglas más transparentes para las aerolíneas.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, afirmó que “este acuerdo reforzará sus derechos en toda Europa y aportará mayor transparencia y previsibilidad tanto para los consumidores como para las compañías aéreas”, además de establecer procedimientos más claros para reclamar compensaciones.

Los principales cambios que beneficiarán a los pasajeros

Las aerolíneas deberán garantizar que cualquier persona que acompañe a un menor de 14 años pueda ocupar un asiento contiguo sin pagar un suplemento adicional. La misma protección aplicará a pasajeros con discapacidad, movilidad reducida y mujeres embarazadas.

Los viajeros conservarán el derecho a recibir indemnización cuando un vuelo se retrase más de tres horas, sea cancelado con menos de 14 días de anticipación o exista una denegación de embarque, salvo circunstancias extraordinarias contempladas por la norma.

También se reconocerá el derecho a llevar a bordo, sin costo extra, un artículo personal como una mochila pequeña o bolso. Además, las aerolíneas deberán mostrar desde el inicio de la reserva tarifas transparentes que incluyan el equipaje de mano.

El vicepresidente de la Comisión de Transporte y Turismo del Parlamento Europeo, Virginijus Sinkevičius, destacó que “hoy Europa cumple con los pasajeros aéreos” y subrayó que la actualización de las normas mantiene a los viajeros “firmemente en el centro” de la regulación.

Antes de entrar en vigor, el acuerdo aún debe recibir la aprobación formal del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea.