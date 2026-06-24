Oficial y definitivo| México prohíbe el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que no completaron este trámite en su pasaporte.

Diversos organismos encargados de la gestión migratoria han reforzado los controles sobre la documentación utilizada para viajar al exterior. En este contexto, se recuerda la importancia de contar con un pasaporte vigente y compatible con los sistemas de identificación actuales, ya que ciertos trámites pueden verse afectados cuando los datos registrados no coinciden con los estándares en uso.

La modernización de los procesos fronterizos apunta a fortalecer la verificación digital de identidad y agilizar el tránsito internacional de pasajeros. Por ese motivo, muchos países avanzan en la adopción de documentos electrónicos con mayores medidas de seguridad, incorporando tecnología que permite validar la información personal de forma más rápida y precisa.

¿Quiénes están en riesgo de ser retenidos?

La restricción no es generalizada, pero afecta de manera directa a un grupo específico de personas. De acuerdo con los lineamientos recientes, los viajeros que se verán imposibilitados para transitar son aquellos que:

Posean un pasaporte con daños visibles o falta de hojas.

No hayan realizado la actualización de sus huellas dactilares y escaneo de iris (biométricos) en las oficinas de la SRE.

Cuenten con un documento cuya vigencia sea menor a seis meses al momento de intentar cruzar la frontera.

Es fundamental entender que las aerolíneas ahora tienen la instrucción de negar el abordaje a quienes no cumplan con estos criterios de seguridad, evitando así multas administrativas de carácter internacional.

En estos casos se puede prohibir el pasaporte. ChatGPT - creada con IA

Cómo evitar problemas migratorios

Para no formar parte de la estadística de pasajeros varados en el aeropuerto, la recomendación oficial es revisar el estado físico y legal del pasaporte con al menos tres meses de antelación a cualquier viaje. Si tu documento fue emitido hace varios años y no cuenta con el chip electrónico visible en la portada, es momento de agendar una cita.

El proceso de renovación requiere la validación de la CURP certificada y el pago de derechos correspondiente, que varía según la vigencia solicitada (3, 6 o 10 años). Recuerda que sin la validación biométrica actualizada, los sistemas de control automatizado en aeropuertos como el AICM o el de Cancún rechazarán tu acceso, obligándote a pasar por una revisión manual que podría derivar en la pérdida de tu vuelo.