El programa de entrega de trenes de repavimentación para el oriente del Estado de México (Edomex) sigue avanzando. Recientemente, el Gobierno distribuyó tres unidades destinadas a los municipios de La Paz, Texcoco e Ixtapaluca.

Desde Texcoco, la gobernadora Delfina Gómez expresó su agradecimiento a Claudia Sheinbaum por el apoyo: “Hoy somos testigos de la llegada de estos trenes de pavimentación, maquinaria que permitirá mejorar nuestras calles en una región que estuvo relegada durante años. Agradecemos, Presidenta, este respaldo para nuestros municipios” .

Dicha entrega se da después de una inversión millonaria por parte de las autoridades mexicanas. Se espera que haya una mejora real en el tránsito de vehículos y peatones.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, recordó que el 3 de noviembre se entregaron los primeros equipos a Nezahualcóyotl, Ecatepec y Chicoloapan; posteriormente se sumaron los tres recientes, y el proceso concluirá el 10 de diciembre con las entregas en los siguientes sitios:

Valle de Chalco

Chimalhuacán

Tlalnepantla

Chalco