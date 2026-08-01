Este sábado, la astrología occidental predice el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoLeo podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Leo para este sábado

Debes aprender a no intentar controlar todo lo que ocurre a tu alrededor. Ser responsable está bien, pero asumirlo todo no lo está tanto. Mantente atento para que esto no te complique la vida, como a veces te pasa.

¿Cómo le irá en el amor a Leo, según el horóscopo?

Leo disfruta hoy de buena suerte en el amor: carisma en alza y oportunidades de acercamiento. Compatibilidad destacada con Aries, ideal para iniciar planes y avivar la chispa.

¿Cómo le irá en el trabajo a Leo este sábado?

Leo, tu suerte laboral mejora cuando dejas de intentar controlarlo todo: confía, delega y céntrate en lo esencial; así evitarás complicarte y las oportunidades llegarán con mayor fluidez.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Leo

Leo debe cuidar su salud durmiendo bien, comiendo equilibrado y haciendo ejercicio; además, hidratarse, manejar el estrés, evitar el tabaco y el exceso de alcohol y hacerse chequeos periódicos le ayudará a mantenerse bien.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Leo

1. Suelta lo que no controlas. 2. Asume solo lo tuyo. 3. Vigila tus límites y ajusta.

Como hábito informativo, la lectura diaria del horóscopo ofrece una mirada breve a las tendencias que podrían perfilar cada jornada, útil para anticipar decisiones y seguir de cerca lo que el destino pudiera deparar.