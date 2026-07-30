Una sentencia de la Corte Suprema recordó que las administradoras de fondos de pensiones tienen la obligación de proteger los recursos de sus afiliados y podrán ser responsables si autorizan retiros indebidos. (Fuente: Representación creada con IA)

La Corte Suprema de Justicia emitió una decisión que marca un nuevo precedente para los fondos privados de pensiones en Colombia. El alto tribunal concluyó que estas entidades no solo administran los recursos de sus afiliados, sino que también deben garantizar altos estándares de seguridad para evitar que el dinero sea entregado a personas que no tienen derecho a recibirlo.

La decisión surgió luego de estudiar un caso en el que una administradora permitió el retiro de una millonaria suma de dinero sin verificar que la autorización utilizada ya no tenía validez. Para la Corte, este tipo de situaciones demuestra la importancia de reforzar los mecanismos de control antes de autorizar cualquier desembolso.

Con este pronunciamiento, la corporación dejó claro que, cuando se presentan retiros irregulares de los ahorros pensionales por fallas en los controles de la entidad, el fondo puede ser obligado a responder por los perjuicios ocasionados y a restituir los recursos correspondientes.

¿Qué decidió la Corte Suprema sobre los retiros irregulares de fondos de pensiones?

La decisión fue adoptada mediante la sentencia SC148-2026, en la que la Corte Suprema analizó la responsabilidad de un fondo privado de pensiones que autorizó el retiro de los ahorros de un afiliado después de su fallecimiento. El caso se originó porque una persona utilizó un poder especial que había perdido vigencia con la muerte del titular para retirar la totalidad de los recursos acumulados.

Tras revisar los hechos, el alto tribunal concluyó que la administradora no verificó adecuadamente la situación del afiliado ni comprobó que la autorización presentada ya no tenía efectos legales. Como consecuencia, determinó que el fondo debía responder por los recursos entregados de manera irregular y asumir las consecuencias derivadas de esa actuación.

Una sentencia de la Corte Suprema recordó que las administradoras de fondos de pensiones tienen la obligación de proteger los recursos de sus afiliados y podrán ser responsables si autorizan retiros indebidos. Shutterstock

Fondos de pensiones deberán reforzar los controles para proteger los ahorros

La Corte recordó que las administradoras de fondos de pensiones manejan recursos de miles de afiliados y, por esa razón, tienen un deber especial de custodia similar al que recae sobre otras entidades del sistema financiero. Esa responsabilidad implica implementar controles suficientes para prevenir fraudes, retiros indebidos o cualquier operación que pueda poner en riesgo el patrimonio de los usuarios.

En ese sentido, el tribunal indicó que estas entidades deben actuar con especial diligencia antes de autorizar movimientos de dinero, verificando la identidad de quien solicita el retiro, la vigencia de los documentos presentados y cualquier circunstancia que pueda generar sospechas sobre la legalidad de la operación.

¿Qué obligaciones tienen los fondos de pensiones según la Corte Suprema?

La sentencia también reiteró que los fondos privados tienen la obligación de custodiar adecuadamente los recursos entregados por sus afiliados durante toda la relación contractual. Esa responsabilidad no se limita a administrar los aportes, sino que también incluye garantizar que los desembolsos se realicen únicamente cuando se cumplen todos los requisitos legales.

Además, la Corte recordó que, cuando una entidad permite un retiro irregular por falta de controles o por omitir verificaciones esenciales, puede ser obligada a devolver los recursos afectados y asumir las indemnizaciones correspondientes. Asimismo, enfatizó que los fondos deben ofrecer información clara, completa y oportuna a sus afiliados sobre la administración de sus ahorros y los procedimientos relacionados con ellos.