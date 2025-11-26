En esta noticia
La entrega de pensiones para diciembre de 2025 está a punto de comenzar y miles de beneficiarios quieren confirmar si recibirán depósito este mes. Las autoridades ya activaron la verificación en línea, y dieron a conocer ajustes en sus fechas de pago.
Con el cierre del año, diciembre se convierte en uno de los meses más cargados para los programas sociales, por lo que es clave revisar a tiempo quiénes están en la lista y qué requisitos deben cumplir para no quedarse fuera del calendario oficial.
¿Qué pensiones se pagarán en diciembre de 2025?
Entre los programas que recibirán depósito en diciembre están la Pensión para Adultos Mayores, la Pensión para Personas con Discapacidad, Mujeres Bienestar y otros apoyos sociales con criterios de elegibilidad vigentes.
Estos beneficios abarcan a adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres inscritas en su programa correspondiente y sectores vulnerables que cumplen los requisitos oficiales. Los pagos siguen el calendario bimestral habitual, por lo que los montos se reflejarán conforme a las fechas previstas por la dependencia.
Cómo saber si puedes recibir el pago este diciembre
- Ingresa a la plataforma oficial del programa que te corresponde y verifica tu estatus con tu CURP o número de beneficiario; el sistema te indicará si estás incluido en la dispersión de diciembre.
- Si apareces como beneficiario activo, tu depósito se realizará conforme al calendario oficial, normalmente durante las primeras semanas del mes; revisa avisos oficiales para conocer la fecha exacta.
- Si no figuras en la lista, puedes actualizar o regularizar tu información desde los canales oficiales del programa —como cambio de domicilio, datos personales o situación laboral— para asegurarte de ser considerado en la próxima ronda.