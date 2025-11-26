La entrega de pensiones para diciembre de 2025 está a punto de comenzar y miles de beneficiarios quieren confirmar si recibirán depósito este mes. Las autoridades ya activaron la verificación en línea, y dieron a conocer ajustes en sus fechas de pago.

Con el cierre del año, diciembre se convierte en uno de los meses más cargados para los programas sociales, por lo que es clave revisar a tiempo quiénes están en la lista y qué requisitos deben cumplir para no quedarse fuera del calendario oficial.

¿Qué pensiones se pagarán en diciembre de 2025?

Entre los programas que recibirán depósito en diciembre están la Pensión para Adultos Mayores, la Pensión para Personas con Discapacidad, Mujeres Bienestar y otros apoyos sociales con criterios de elegibilidad vigentes.

Las autoridades ya activaron la verificación en línea, y dieron a conocer que algunos programas tendrán ajustes en sus fechas de pago. Checa todos los detalles.

Estos beneficios abarcan a adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres inscritas en su programa correspondiente y sectores vulnerables que cumplen los requisitos oficiales. Los pagos siguen el calendario bimestral habitual, por lo que los montos se reflejarán conforme a las fechas previstas por la dependencia.

Cómo saber si puedes recibir el pago este diciembre