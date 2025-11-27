Para quienes buscan una escapada que combine aventura, paisajes nevados y un recorrido lleno de tradición, esta temporada de invierno el destino soñado lo ofrece México y uno de los trenes más sorprendentes a nivel nacional: el Chepe Express.

Si bien constituye una de las perlas turísticas más conocidas por los nacionales, cada temporada invernal renueva el interés de miles de personas, entre ellas extranjeros de distintos países, que desean descubrir sus paisajes y disfrutan de las bajas temperaturas.

El Chepe Express invita a mirar el norte del territorio azteca desde otra perspectiva conectando un gran número de pueblos mágicos, miradores y zonas naturales que se colorean de un tinte mágico con la llegada del invierno.

Este tour ofrece distintos paquetes para los ciudadanos del mundo y permite disfrutar de distintas experiencias y presupuestos, según las necesidades de cada viajero. Checa más detalles al respecto.

¿Cuáles son los tours que ofrece Chepe Express y qué características tiene?

El Chepe Express recorre la Sierra Tarahumara y las Barrancas del Cobre entre Chihuahua y Los Mochis, y durante la temporada invernal se vuelve una de las escapadas más buscadas por los paisajes nevados que permite apreciar, característicos de esta época del año en la que se avecinan las fiestas decembrinas.

Vista del interior de la sección Primera Clase. (Foto: Archivo)

Las agencias ofrecen distintos paquetes que incluyen hospedaje, traslados y alimentos, además de recorridos por miradores emblemáticos. Entre los tours más destacados, figuran:

Hotelus

Ofrecen siete días y seis noches desde Chihuahua hasta Los Mochis. Incluye visitas a Creel, Divisadero, Bahuichivo y El Fuerte, junto con hospedaje y alimentos seleccionados. El costo asciende a los 24,358 pesos.

Mundo Joven

Suma recorridos por el Lago de Arareko, el Valle de los Hongos y el Teleférico, con cinco días y cuatro noches a un precio accesible. Por 16,251 pesos se puede disfrutar de esta experiencia.

Espíritu Aventurero

Un paquete de cinco días que combina vuelos, traslados, hospedaje y el viaje panorámico desde Creel hasta El Fuerte. El precio total es de 15,688 pesos.

¿Cuánto cuestan las escapadas en tren y qué servicios incluye?

Para quienes quieren vivir solo la experiencia a bordo sin contratar un tour, el Chepe Express ofrece boletos desde clase turista hasta primera, con precios que van aproximadamente de 1,900 a 8,500 pesos, según el tramo y la categoría elegida. Esto permite adaptar la escapada a diferentes presupuestos sin perder la posibilidad de disfrutar sus paisajes únicos.

El tren opera durante todo el año y cada estación muestra un rostro distinto de la Sierra Tarahumara. Durante la temporada de invierno, la región se destaca por las montañas nevadas, mientras que en verano el paisaje queda acaparado por las cascadas, así como en otoño por los colores cálidos.