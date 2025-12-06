Si eres de quienes aprecian el conocimiento de la historia, conoce cuáles son los eventos que han dejado una huella imborrable en el calendario un 6 de diciembre, desde giros políticos hasta acontecimientos naturales.

Estas son las efemérides del 6 de diciembre

1814: Nace en Reus (España) Juan Prim y Prats, militar progresista que en 1869, durante el gobierno provisional, asumirá la Presidencia del Gobierno. Morirá en atentado en 1870. (Hace 211 años)

1792: En la Haya (Países Bajos) nace Guillermo de Orange-Nassau que desde 1840 hasta su fallecimiento en 1849 será rey de los Países Bajos y Gran Duque de Luxemburgo bajo el nombre de Guillermo II. Es hijo del Rey Guillermo I de los Países Bajos y de la Princesa Guillermina de Prusia. Durante su reinado hará reformas para contentar la agitación popular. En 1848 al ver los movimientos revolucionarios que sacudirán Europa, dará órdenes para crear una nueva Constitución en la que el Parlamento sea elegido directamente mediante sufragio. Antes de su muerte llegará a jurar el primer gobierno parlamentario holandés. (Hace 233 años)

1778: En la localidad francesa de Saint Léonard de Noblat nace Joseph Louis Gay-Lussac, químico francés, autor de la Ley que lleva su nombre sobre el comportamiento de los gases, que formula que a presión constante el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura. (Hace 247 años)

1421: En el Castillo de Windsor (Berkshire, Inglaterra), nace Enrique VI que será Rey de Inglaterra de 1422 a 1461 y único hijo de Enrique V y de Catalina de Francia. Durante su reinado, en 1455, estallará la Guerra de las Dos Rosas, guerra civil de las grandes familias para conquistar el poder que le llevará a ser destronado en 1461. (Hace 604 años)

1285: En Sevilla (actual España) nace Fernando IV que será rey de Castilla de 1295 hasta su muerte en 1312. Su madre, María de Molina, hará frente a los enemigos internos de su hijo. En 1308, junto con el reino de Portugal y la Corona de Aragón, acordará la conquista del Reino nazarí de Granada sin éxito. En 1309 conquistará la estratégica ciudad de Gibraltar tras un duro asedio. (Hace 740 años)

1658: Fallece en Tarazona (España), Baltasar Gracián, jesuita, escritor y moralista español, máximo representante del conceptismo (asociación ingeniosa entre palabras e ideas) junto a Quevedo. Su obra cumbre "El Criticón" está impregnada del pesimismo barroco y es una completa radiografía del comportamiento humano. (Hace 367 años)

Operativo | El SAT no perdonó y realizó un embargo masivo a mexicanos que no contaban con este documento

La efeméride más importante de este sábado

El evento más importante destacado es el nacimiento de Guillermo de Orange-Nassau en 1792, ya que su reinado como rey de los Países Bajos y Gran Duque de Luxemburgo fue crucial para implementar reformas políticas significativas, incluyendo la creación de una nueva Constitución que estableció un Parlamento elegido por sufragio, en respuesta a los movimientos revolucionarios de su época.