El modelo de “compra ahora y paga después” llegó a TikTok con una propuesta que, en apariencia, simplifica el acceso al crédito: compras inmediatas con pagos diferidos en cuotas. Bajo el nombre de TikTok PayLater, la plataforma más usada entre los jóvenes permite financiar productos dentro de su tienda sin necesidad de pagar el total al momento, con límites que, según versiones difundidas en México, podrían alcanzar hasta 30,000 pesos. Sin embargo, detrás de esta facilidad, especialistas advierten riesgos importantes. El abogado José Mario de la Garza Marroquín alerta que este esquema podría operar fuera de la regulación financiera tradicional: “TikTok te está prestando dinero en México y casi nadie lo sabe… eso no es una fintech. Eso es un ecosistema financiero paralelo operando en las sombras”. De acuerdo con la propia información oficial, TikTok PayLater es un servicio que permite “completar tu compra inmediatamente mientras gestionas el costo en el tiempo, sin necesidad de pagar el monto total por adelantado”. El servicio está operado en Malasia por PIPO Fintech y destaca que “la opción PayLater puede no estar disponible para todos los usuarios” y que su activación depende de un proceso de evaluación automatizado. También reconoce restricciones claras: “TikTok PayLater puede ser bloqueado por razones de seguridad… o por pagos vencidos”, así como limitaciones geográficas, ya que “solo puede ser usado dentro de Malasia”. El principal foco de preocupación está en la regulación. Según el análisis de José Mario de la Garza, la empresa que operaría este esquema en México es Pipo Soluciones Digitales, “no aparece registrada ni en la CNBV ni en Condusef”, lo que deja a los usuarios en una zona gris en caso de conflictos. El especialista también advierte sobre la falta de transparencia en los costos: “no te muestran la tasa de interés antes de firmar”, lo que podría implicar condiciones poco claras para los consumidores. Aunque el sistema menciona “processing fees” (comisiones), no siempre se presenta de forma explícita el costo total del financiamiento, algo que en el sistema financiero tradicional es obligatorio. El atractivo del modelo radica en su integración directa en la experiencia de compra. TikTok ofrece el crédito justo en el momento en que el usuario está listo para adquirir un producto, lo que incrementa la probabilidad de uso, especialmente entre jóvenes sin acceso a servicios bancarios tradicionales. Para el abogado, este punto es clave: “TikTok tiene decenas de millones de usuarios en México… y les están ofreciendo crédito en el momento exacto en que están a punto de comprar algo”. Este diseño, advierte, no solo facilita el consumo, sino que puede incentivar el sobreendeudamiento en sectores vulnerables, en un entorno donde “la única autoridad que puede meterse es Profeco”. En conjunto, el fenómeno plantea un desafío para las autoridades: un sistema de financiamiento digital que crece dentro de plataformas tecnológicas globales, con reglas propias y una supervisión aún difusa. Mientras tanto, los usuarios acceden a créditos cada vez más fáciles… pero también más difíciles de entender.