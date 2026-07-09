Este jueves, la astrología occidental predice el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoLibra podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Libra para este jueves

Sientes que los demás te cuestionan, sobre todo cuando intentas probar algo que para ti es importante. Como te preocupa agradar, evitas correr el riesgo de que alguien se disguste; sin embargo, esa manera de actuar no te favorece.

El horóscopo del día para Libra (foto: Pexels).

¿Cómo le irá en el amor a Libra, según el horóscopo?

Libra disfrutará hoy de buena fortuna en el amor, con diálogos sinceros que fortalecerán los lazos; la mayor compatibilidad del día será con Géminis.

¿Cómo le irá en el trabajo a Libra este jueves?

Libra, tu suerte en el trabajo mejora cuando sostienes con tacto tus ideas: al dejar de complacer a todos y asumir un riesgo medido, se abren oportunidades y llega el reconocimiento.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Libra

Libra cuida su salud con equilibrio: duerme bien, hidrátate, come variado y elige ejercicio suave como yoga o caminatas; respira y toma pausas para reducir el estrés.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Libra

Elige una prioridad propia y da un paso. Di no a algo pequeño para reforzar límites. Reconoce tus decisiones sin pedir aprobación.

En este panorama, leer a diario el horóscopo se perfila como una guía para anticipar tendencias y asomarse a lo que viene.