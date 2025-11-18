Donald Trump confirmó una nueva iniciativa, conocida como “FIFA Pass”, que otorgará prioridad en la obtención de la visa americana a los turistas que ya posean entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 (que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá).

Este sistema permitirá a los poseedores de boletos obtener una cita más rápida para iniciar su trámite,

El anuncio fue destacado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras una reunión en la Oficina Oval. De esta manera, citó las palabras del presidente para recibir a los visitantes extranjeros:

“Si tiene un boleto para la Copa Mundial, puede obtener citas prioritarias para su visa americana”, dijo Gianni Infantino. Dirigiéndose al presidente estadounidense, agregó: “ Usted lo dijo la primera vez que nos reunimos, señor presidente: Estados Unidos le da la bienvenida al mundo ”.

Ahora habrá prioridad para estos extranjeros y podrán tramitar la visa americana más rápido. Fuente: Shutterstock.

Como funcionará el “FIFA Pass”

El mandatario explicó que este plan dará prioridad a los aficionados que posean entradas para la Copa del Mundo de Fútbol ante el Departamento de Estado. Esto significa que podrán conseguir citas en los consulados de Estados Unidos más rápido que el público general.

Para afrontar el aumento de la demanda, se desplegó más de 400 funcionarios consulares adicionales en todo el mundo, lo que en algunos casos supuso duplicar la presencia consular en ciertas embajadas.

A pesar de ello, el gobierno estadounidense aseguró que mantendrá sin excepción los procesos de verificación habituales para garantizar la autenticidad de cada petición.

La FIFA anunciará más detalles sobre un sistema de citas prioritarias para aquellos que posean una entrada a comienzos de 2026.

Fuente: Shutterstock Fuente: Shutterstock

Qué documentos son necesarios para viajar a Estados Unidos por la Copa Mundial de Fútbol

Los extranjeros que planean visitar Estados Unidos por la Copa Mundial de la FIFA 2026 deberán presentar los siguientes documentos:

Pasaporte válido por un mínimo de 6 meses más allá del periodo previsto de su estancia en Estados Unidos.