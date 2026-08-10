Crisis migratoria: Marruecos exige a España el regreso de sus menores no acompañados.

El ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, reclamó este lunes a España el retorno a Marruecos de los menores marroquíes no acompañados que permanecen en su territorio, después de la inédita avalancha migratoria registrada recientemente en Ceuta.

En declaraciones al portal informativo marroquí Hespress, Ouahbi responsabilizó a las autoridades españolas de la situación de estos menores y aseguró que Rabat reclamará su retorno por las vías legal y política. El ministro defendió una solución inmediata entre ambos países que permita su regreso y preserve la cooperación entre Rabat y Madrid.

Marruecos reclama el regreso de todos sus menores

Ouahbi afirmó que Marruecos mantiene firme su compromiso de recuperar a todos sus menores, incluidos los que llegaron recientemente a Ceuta y aquellos que permanecen en otros centros de acogida de España.

Asimismo, subrayó que Marruecos no está dispuesto a abandonar a los niños, adolescentes y jóvenes marroquíes que se encuentran en España alejados de sus familias y de su país.

Marruecos exige la repatriación de sus menores no acompañados que están en España. Mohamed Siali

Rabat apunta a España y busca una solución inmediata

El ministro sostuvo que la responsabilidad de España abarca también las condiciones en las que viven estos menores y defendió la necesidad de alcanzar una solución inmediata entre ambos países que permita su regreso.

Ouahbi señaló que el entorno más adecuado para garantizar un futuro mejor a estos menores es el de sus familias y su país. Además, añadió que el asunto ya ha sido objeto de consultas con su homólogo español, centradas en las vías legales e institucionales para verificar sus identidades y facilitar el retorno a sus hogares en Marruecos.

Marruecos exige la repatriación de sus menores no acompañados que están en España. Fuente: EFE Reduan

La avalancha migratoria dejó decenas de muertos

Durante la avalancha migratoria, que alcanzó su punto álgido el pasado 30 de julio y dejó decenas de muertos, decenas de miles de personas entraron irregularmente en Ceuta desde Marruecos.

Más de 70.000 regresaron posteriormente al país magrebí, mientras que el resto permaneció en España. Ouahbi reclamó que el retorno de los menores marroquíes se gestione mediante las vías legales y políticas correspondientes.