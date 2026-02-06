Las gestiones por el acta de nacimiento han incorporado durante la segunda mitad de 2025 un nuevo requisito que los ciudadanos deberán cumplir para su obtención. Desde el Gobierno de México, se mantiene actualizada la lista de pasos necesarios para tramitar el documento que acredita la identidad de cada individuo. En este contexto, aunque la digitalización ha facilitado la optimización de los procesos burocráticos, también ha introducido nuevas condiciones. Se recomienda revisar todos los detalles al respecto. El acta de nacimiento constituye uno de los documentos de identidad más importantes del país, ya que acredita el nombre, nacionalidad y origen de cada ciudadano. Cabe recordar que la solicitud del acta de nacimiento se realiza a través de la plataforma oficial del Gobierno (www.miregistrocivil.gob.mx) y requiere no solo ingresar la Clave Única de Registro de Población (CURP) -otro dato que identifica a los ciudadanos de México- sino también el acceso a Llave MX, además de pagar el costo correspondiente. El mismo permite que cada habitante pueda hacer ejercicio de sus derechos y acceda a servicios básicos como educación, salud, voto, trámite de pasaporte o credenciales, además de otros procesos legales.