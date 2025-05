Traición en la familia real: la acusación a Meghan Markle y Harry que lo cambia todo

El príncipe Harry y Meghan Markle se encuentran nuevamente en el centro de una controversia de la corona británica, acusados de traicionar al rey Carlos III.

Esta nueva polémica surge en medio de un distanciamiento cada vez más evidente con la familia real británica y una reciente derrota judicial en el Reino Unido para el príncipe Harry.

¿Por qué Harry y Meghan están acusados de traición?

La acusación específica que encendió la polémica está vinculada a un gesto de Meghan Markle. Durante su participación en el podcast "The Jamie Kern Lima Show", la conductora mencionó que la duquesa de Sussex le envió un regalo.

Este venía acompañado de una tarjeta. El detalle crucial que generó revuelo fue el texto de la tarjeta, que decía: "Con saludos de Su Alteza Real la duquesa de Sussex".

En redes sociales y medios británicos, fue interpretado como una traición directa al acuerdo establecido con la familia real. Tras su salida oficial en 2020, Harry y Meghan renunciaron explícitamente a usar el título de "Su Alteza Real".

El vínculo de la familia real con Harry y Meghan cada vez está más tenso.

¿Qué dijo la corona británica sobre la traición de Meghan y Harry?

El Palacio de Buckingham ya se había al respecto y detalló que "los Sussex no usarán sus títulos de Su Alteza Real porque no son miembros activos de la Familia Real".

Hace cinco años, cuando abandonaron la familia real, acordaron con la reina Isabel II que una de las condiciones importantes para dejar de prestar servicios a la Corona y mudarse sería dejar de usar el tratamiento de Alteza Real.

Frente a la creciente polémica, un vocero de la pareja aclaró a la revista Hello! que, si bien el tratamiento de Alteza Real no fue revocado legalmente, los duques no lo usan en ningún contexto oficial. Aun así, el hecho de que el título aparezca en notas o presentaciones públicas genera confusión y alimenta las críticas.

Los domina a todos: el país de Europa que es el más poderoso y está listo para la Tercera Guerra Mundial

ANSES confirmó un sorpresivo aumento para jubilados en mayo: será más alto de lo esperado

¿Cómo es la familia del príncipe Harry y Carlos III?

Esta controversia se suma a la compleja situación familiar de la corona británica. Recientemente, el 2 de mayo, el príncipe Harry ofreció una entrevista donde abordó temas personales, incluyendo su deseo de reconciliación con el rey Carlos III.

En esa entrevista, Harry expresó: "Me encantaría reconciliarme con mi familia; no tiene sentido seguir peleando. La vida es preciosa; no sé cuánto tiempo le queda a mi padre; no me habla por este asunto de la seguridad".

Estas declaraciones se produjeron justo después de que el Tribunal de Apelación británico ratificara que Harry no podrá financiar por cuenta propia su seguridad personal en Reino Unido, un beneficio que perdió al renunciar a sus funciones oficiales.

Hace cinco años que Harry no pertenece a la corona británica.

Cinco años después de su salida de la realeza, Harry y Meghan siguen siendo figuras influyentes y polémicas. Cada aparición pública, entrevista o detalle simbólico es examinado con lupa y puede tener repercusiones diplomáticas y mediáticas.

El uso del título de Alteza Real, aunque simbólico, reabre heridas dentro de la Casa Real británica y aleja, al menos por ahora, la posibilidad de una reconciliación total.