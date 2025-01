Maduro trató a Milei de "nazi sionista" y lo acusó de "creer que le puede imponer un presidente a Venezuela"

Luego de haber jurado como presidente de Venezuela y extender su periodo por un tercer mandato, Nicolás Maduro volvió a cargar contra Javier Milei a quien calificó de "nazi sionista" y "sádico social".

"La extrema derecha encabezada por un nazi sionista, un sádico social llamado Javier Milei, junto al imperio norteamericano, cree que le puede imponer a Venezuela un presidente", sostuvo el líder chavista en una conferencia de prensa tras asumir.

Y agregó: "A Venezuela no le impone un presidente nadie en este mundo. No han podido ni podrán jamás".

Maduro vs Milei: un nuevo capítulo de su pelea

El enfrentamiento entre Maduro y Milei viene desde hace meses marcada por los fuertes cruces que aumentaron las tensiones entre Argentina y Venezuela, una conflicto que comenzó a escalar con la expulsión de los diplomáticos de la embajada argentina en Caracas.

Sin embargo, fue en las últimas semanas que la situación se agudizó con la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo por las fuerzas del gobernante chavista .

El episodio terminó de agravarse esta semana cuando el líder del régimen acusó al efectivo de querer matar a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez . El martes, el líder del régimen chavista redobló su apuesta y advirtió: " El gobierno argentino está involucrado en este plan".

Edmundo González Urrutia y Javier Milei, en la reunión en Casa Rosada el sábado pasado

Nuevos ataques contra la oposición y Estados Unidos

Asimismo, las declaraciones del presidente caribeño se produce en un contexto de creciente conflicto en el territorio, donde varios países y organismos internacionales no reconocieron la victoria electoral de Maduro.

"Si estamos aquí es porque el Estado venezolano, ejerciendo su derecho a la legítima defensa frente a una conspiración mundial pública evidente del poder de los Estados Unidos y de sus satélites y esclavos, convirtieron la elección de Venezuela en una elección mundial y se la ganamos ", subrayó Maduro quien se proclamó vencedor de los comicios del 28 de julio de 2024 con el 51% de los votos contra González Urrutia, en medio de sospechas de fraude .

"Cuando intentaron imponer a Juan Guaidó, muy ladrón, muy farsante, creyeron que viniéndose todos encima de Venezuela el pueblo se iba a acobardar, no entendieron", recordó Maduro en alusión al fallido intento del dirigente opositor de proclamarse vencedor en las anteriores elecciones presidenciales .

"No aprendieron la lección de Guaidó, no la aprendieron. El imperialismo, la extrema derecha, no aprendieron ni aprenderán ninguna lección", añadió en tono desafiante.