Los programas se desarrollan durante la temporada de invierno, entre noviembre y abril, aunque las fechas concretas dependen del destino.

Una empresa internacional ofrece programas de formación para persona que quieran convertirse en instructores de esquí o snowboard y acceder a oportunidades laborales en países como Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Estados Unidos y/o Suiza.

Los entusiastas por los deportes de nieve que estén en busca de emigrar y convertir su pasión por la actividad en una salida laboral, cuentan con la posibilidad de aplicar a una de las vacantes que ofrece la empresa EA Ski and Snowboard Training, a través de la plataforma Anywork Anywhere.

Emigrar para trabajar como instructor de esquí en Canadá, Japón o Suiza

EA Ski and Snowboard Training ofrece programas de formación que combinan prácticas deportivas, preparación técnica y oportunidades de trabajo en estaciones de esquí internacionales de destinos con Canadá, Japón, Suiza, Nueva Zelanda y Estados Unidos.

La propuesta incluye capacitación, certificaciones y asistencia durante el proceso. Sin embargo, para participar es necesario contar con experiencia previa en las pistas, manejar ciertos idiomas con fluidez y disponer de fondos para afrontar los gastos iniciales, entre ellos los de capacitación.

EA Ski and Snowboard Training ofrece programas de formación que combinan prácticas deportivas, preparación técnica y oportunidades de trabajo en estaciones de esquí internacionales de destinos con Canadá, Japón, Suiza, Nueva Zelanda y Estados Unidos. (Foto: Shutterstock)

Los programas se desarrollan durante la temporada de invierno, entre noviembre y abril, aunque las fechas concretas dependen del destino. Durante la capacitación, los participantes entrenan en las pistas, aprenden técnicas de enseñanza y se preparan para obtener una certificación.

Entre los beneficios informados por la empresa se encuentran:

Alojamiento incluido durante la capacitación.

Pase de telesilla para toda la temporada.

Formación y entrenamiento continuo.

Asistencia para tramitar visas y permisos de trabajo.

Traslados a la estación, según las condiciones del programa

¿Cuáles son los requisitos para trabajar y esquiar en el exterior?

Para postularse a los programas de EA Ski and Snowboard Training, es necesario contar con un nivel intermedio o avanzado de esquí o snowboard. La empresa recomienda tener alrededor de ocho semanas de experiencia previa en la disciplina elegida.

Otro requisito fundamental es contar con un nivel de inglés fluidos o nativo, ya que las clases se dictarán en ese idioma. Además, los candidatos deberán cumplir con las condiciones migratorias que exige cada país de destino para trabajar legalmente.

La propuesta no implica que todos los participantes obtengan automáticamente un empleo al inscribirse. Según las condiciones publicadas, completar satisfactoriamente la formación es indispensable para recibir una oferta laboral definitiva.

Por esta razón, antes de anotarse, se aconseja corroborar que se cumple con los gastos de viaje. La plataforma de trabajos y voluntariados Anywork Anywhere mantiene publicada una promoción que ofrece hasta US$ 1.500 de descuento en cursos seleccionados de esquí y snowboard.

¿Cómo anotarse a los cursos para ser instructor de esquí y snowboard?

El proceso de inscripción comienza con una evaluación de los requisitos de cada candidato. EA Ski and Snowboard Training cuenta con un formulario para comprobar si una persona reúne las condiciones necesarias para participar.

Las clases darán inicio a las 9 de la mañana. Las primeras de la temporada estarán orientadas a instruir niños. A medida que se adquiera más experiencia y nuevas habilidades, las clases particulares estarán orientadas a esquiadores más avanzados.

Los interesados pueden consultar la información y verificar su elegibilidad en el sitio oficial de la empresa, ingresando a través del siguiente enlace.