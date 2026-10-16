A diez días de la segunda vuelta presidencial en Brasil, el rechazo al adversario aparece como una motivación de voto para ambos candidatos, aunque con distinta intensidad. Según la última encuesta de Datafolha, el 17% de quienes apoyan a Flávio Bolsonaro busca derrotar a Lula, mientras que el 12% de los votantes del presidente pretende impedir el triunfo del senador.

El relevamiento, realizado entre el 13 y el 14 de octubre y difundido por Folha de S.Paulo, fue recogido también por las agencias Noticias Argentinas (NA) y EFE. El estudio entrevistó a 2.520 personas en 153 municipios, con un margen de error de dos puntos porcentuales.

La comparación con la medición anterior de Datafolha muestra, sin embargo, que esta motivación perdió peso en ambos electorados. En una encuesta anterior, difundida el 8 de octubre, el 25% de los votantes de Flávio Bolsonaro afirmaba elegirlo para derrotar a Lula, frente al 17% del último sondeo.

En tanto, entre los seguidores del presidente, el porcentaje que decía votarlo para impedir el triunfo de su rival bajó del 13% al 12%. En el conjunto del electorado, la proporción de quienes reconocían votar para derrotar al adversario descendió del 19% al 14%.

Qué hay detrás del voto anti-Lula

En el conjunto del electorado, el 78% afirma elegir al candidato que considera mejor, mientras que el 14% reconoce que vota para derrotar al adversario. La mayoría declara, por lo tanto, priorizar su preferencia por un candidato antes que el rechazo al otro.

La encuesta también muestra un alto nivel de convicción: el 93% de los consultados asegura estar seguro de su voto. Entre los electores de Flávio, el porcentaje llega al 95%, mientras que entre los de Lula alcanza el 94%, un dato que limita el margen de cambio entre quienes ya tomaron una decisión.

El 78% elige al candidato que considera mejor y el 93% afirma tener su voto definido.

Cómo llegan Lula y Flávio Bolsonaro al balotaje

En intención de voto, Flávio Bolsonaro obtiene el 47% y Lula, el 45%, con un 6% que optaría por el voto en blanco o nulo y un 2% de indecisos. En votos válidos, que excluyen esas opciones, el senador registra el 51% y el presidente, el 49%: una diferencia dentro del margen de error.

La distancia se redujo respecto de la medición anterior de Datafolha, cuando Flávio tenía el 52% de los votos válidos frente al 48% de Lula. Al mismo tiempo, el rechazo a ambos candidatos se mantiene elevado: el 46% afirma que nunca votaría por el presidente y el 44% dice lo mismo del senador.

Con el balotaje previsto para el 25 de octubre, los datos muestran una disputa ajustada y una polarización persistente. El voto motivado por el rechazo al rival es más frecuente entre los apoyos a Flávio, aunque la mayoría de los electores de ambos espacios afirma elegir a quien considera la mejor opción.