Colombia: el dólar alcanza picos históricos en medio de otro paro nacional

Miles de personas se congregan en Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena y varias ciudades de Colombia en el marco de un nuevo paro nacional contra la gestión del presidente Iván Duque, tras el fracaso de las negociaciones entre el gobierno y el Comité de Paro, que nuclea a los sindicatos.

"Estamos viviendo momentos de mucha exigencia en la sociedad, pero que quede claro: aquí no van a pretender los pirómanos ganar con la violencia lo que no ganaron en las urnas", dijo Duque sólo horas antes de que en Colombia comenzara la huelga.

Por otra parte, el director de la Polícía Nacional, Oscar Atehortúa, hizo circular un cartel con las personas (119 en total) más buscadas por los actos de vandalismo que se han registrado entre el jueves 21 y el martes 26 de noviembre.

Las manifestaciones contra el ‘paquetazo’ de Duque –negado por el presidente en varias ocasiones– a anunciar nuevas medidas como la devolución del IVA para las familias más pobres (cerca del 20% de la población); la reducción de aportes a la salud para los pensionados con salario mínimo; así como incentivos a empresas que generen empleo para los jóvenes y medidas que costarán casi u$s 1000 millones.

Pero los anuncios parecen no satisfacer a los sindicatos, que se oponen a medidas como la reducción de los impuestos a las compañías, mientras que algunos legisladores piden suspender la reforma, lo que sería un golpe a los empresarios y a los gremios que han respaldado a Duque.

"Hay cosas que están pasando en este momento que generan incertidumbre. Las marchas originalmente como fueron planeadas y convocadas buscaban llamar la atención sobre algunos temas de la agenda nacional. Esa discusión ya está sobre la mesa. (…) Ya se logró lo que se quería lograr, no encontramos demasiada razón para seguir presionando con cosas que en realidad no son de fundamento. Ellos están pidiendo que se converse solo con ellos, eso no es razonable, hay que conversar con toda la ciudadanía y los estamentos", sostuvo en conferencia Bruce Mac Máster, Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).

Mientras tanto, las marchas en Colombia comienzan a tener efectos cada vez más severos en la economía. El dólar alcanzó hoy picos históricos ($3.502,97) y, sólo en noviembre, la devaluación del peso colombiano superó el 4%. Es una de las monedas por peor desempeño del mes, después del real brasileño (6%) y el peso chileno (11%), que también está sumido en constantes protestas sociales que siguen sin darle tregua al gobierno de Sebastián Piñera.

Inlcuso antes de las protestas –que comenzaron el 21 de noviembre– el Indice de Confianza Comercial había bajado un 2,5% con respecto a septiembre (27,4%), mientras que el Indice de Confianza Industral tuvo una disminución del 5,7% en comparación al mes anterior (11,5%). El deterioro en la situación económica de las empresas y las expectativas de una menor producción en el corto plazo, se ubican entre los principales motivos de la desconfianza, según informó Fedesarrollo, un centro de investigaciones económicas y sociales con sede en Bogotá.

Más allá de sus bajos niveles de popularidad en la población–según un estudio que realizó la consultora Invamer antes de que comenzaran las protestas, concluyó que la imagen de Duque (27,2%) se había desplomado 26 puntos en sólo dos meses–, el presidente colombiano tampoco tiene una sólida coalición en el Congreso para aprobar sus iniciativas, lo que ha provocado que algunos de sus proyectos hayan sido rechazados o modificados notablemente frente a los originales.

Uno de los reveses más duros que sufrió Duque –que apenas supera los 100 días de gestión– fue cuando la Corte Constitucional derogó la anterior reforma fiscal por vicios de trámite, lo que obligó a su gobierno a presentar de nuevo la iniciativa. La Corte le advirtió que en caso de que la nueva reforma no fuera aprobada este año (sólo resta un mes), entrarían a regir las leyes existentes previamente, con lo que los empresarios perderían importantes beneficios.

Pero con un escenario político y social adverso, será muy difícil conseguir las reformas que necesita el gobierno, que en un principio había planteado aumentar en aproximadamente un 1% del PBI sus ingresos fiscales, achicar el déficit y reducir la deuda.

Por lo pronto, la “gran conversación nacional” que propuso Duque fracasó –la prueba más obvia es el paro general de ayer, el segundo en menos de una semana– y que pretende extender hasta mediados de marzo. Algo que ser interpretado por los manifestantes como “una invitación a seguir en la calle por cuatro meses", le dijo Marc Hofstetter (analista y profesor de Economía de la Universidad de los Andes en Bogotá) a Reuters. "El riesgo es que esto se vuelva una protesta permanente. Un poco lo que le pasó a Chile, ciertamente con consecuencias sobre la actividad económica, el empleo y los ingresos de la gente del común", alertó el analista.