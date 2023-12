La startup que revoluciona la industria farmacéutica al compartir acciones con sus clientes

En un audaz y vanguardista movimiento, Extendeal, la plataforma líder en compras para farmacias, trascendió los límites convencionales al congregar a 200 representantes de más de 700 farmacias de Argentina en un auditorio y hacerles un anuncio disruptivo: sus clientes, las farmacias, van a tener un porcentaje accionario en la compañía.

Esta iniciativa singular establece un precedente y consolida a Extendeal como un referente no solo en innovación tecnológica, sino también en prácticas empresariales verdaderamente revolucionarias. Además, la startup emerge como un ejemplo inspirador de cómo la tecnología y la colaboración pueden converger para redefinir los estándares de una industria, por más tradicional que sea esta.

"Es totalmente disruptivo que una startup que aspira a ser un unicornio, esté coparticipando a sus clientes como accionistas. Entendiendo que las compañías que quieren llegar lejos son todas las que son colaborativas, y Extendeal es colaborativa, cuantos más seamos, mejor. Las uniones de las partes generan más impacto que cada una individualmente", aseguró Guido Stefani, CEO de Extendeal.

Contexto actual de la industria farmacéutica argentina

Para entender el contexto de la decisión tomada por Stefani y su equipo, debemos comprender primero cómo es la industria farmacéutica argentina actual.

En Argentina, los laboratorios y droguerías han dominado y dictado las reglas del mercado durante generaciones, influenciando gran parte de la cadena de suministro, estableciendo los precios y limitando el espacio para la competencia. Las farmacias y minoristas, atrapadas en este sistema y con poca visibilidad, luchan sin mucho poder de negociación, intentando ser eficientes con el poco margen que tienen.

El osado propósito de Extendeal

En 2018, Extendeal emprende una exhaustiva investigación sobre la industria farmacéutica e identifica la clara necesidad de un cambio de paradigma. Con la firme convicción de que la tecnología puede desempeñar un papel trascendental en esta transformación, la plataforma de compra inteligente para farmacias se embarca en la misión de nivelar el campo de juego y proporcionar mayor visibilidad en la oferta y demanda de suministros.

"Tenemos un propósito claro: fomentar la libertad de elección en la industria farmacéutica, y queremos respaldar este dicho con acciones significativas", afirmó Stefani, al comunicar la noticia de que las farmacias asociadas a Extendeal tendrían un porcentaje accionario en la compañía. Este compromiso real y tangible refleja la determinación de la plataforma de ir más allá de las palabras para efectuar un cambio real en el panorama de la industria.

Revolucionario: Extendeal ofrece a las farmacias acciones de la plataforma.

Cómo funcionará

Las primeras 1.000 farmacias independientes que se asocien a Extendeal serán beneficiarias de una participación de las acciones de la compañía, según anunciaron Stefani y su equipo.

Luego del encuentro, Stefani reflexionó: "Quedó en evidencia de qué lado estamos. Lo único que queremos es defender la rentabilidad de las farmacias y ayudarlas a comprar mejor".

La decisión de compartir acciones busca recompensar la confianza y lealtad de las farmacias que han sido parte integral del éxito de Extendeal. Además, pretende fomentar un sentido de pertenencia y colaboración, al alinear aún más los intereses de la empresa con los de sus socios farmacéuticos.

Detalles del encuentro

El evento contó con la destacada participación del Colegio de Farmacéuticos de Capital Federal, respaldando el compromiso de las farmacias en un momento crucial de cambio en la industria. Más que nunca, se evidenció el hartazgo de las farmacias hacia las injusticias perpetuadas por los mismos actores de siempre.

La industria farmacéutica argentina no es justa. Extendeal propone la unión de la comunidad como el motor de cambio necesario, y las farmacias han respondido con determinación y entusiasmo.

Bajo esta premisa nació la comunidad Extendeal, un espacio en donde las farmacias puedan discutir sobre los problemas de la industria y buscar soluciones en conjunto.

Forjando un futuro transparente y colaborativo

Extendeal aspira a un futuro en el cual la industria farmacéutica sea más justa, transparente y colaborativa. Al liderar este innovador enfoque, la plataforma desafía la noción tradicional de la relación cliente-empresa para todo tipo de industrias, no solo la farmacéutica, y evidencia que el éxito genuino solo puede perdurar en el tiempo si se comparte.

Extendeal es una plataforma de compra inteligente para farmacias que permite comparar los precios de productos medicinales y no medicinales en pocos segundos y desde un solo lugar. Está pensada para que pueda adaptarse a cualquier sistema de gestión y no requiere instalación. Su interfaz sencilla puede ser utilizada por cualquier persona, tenga experiencia en compras o no, ya que de forma clara reúne en un solo lugar los precios, las ofertas, los descuentos y los faltantes de los diferentes proveedores, permitiéndole al usuario generar la compra más eficiente posible.