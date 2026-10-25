El vinagre blanco es uno de los ingredientes más elegidos para la limpieza del hogar gracias a su versatilidad y facilidad de uso.

Incorporarlo a la rutina de mantenimiento del lavarropas puede ayudar a remover determinados residuos y mantener el tambor en buenas condiciones.

Un artículo de la Universidad de Florida, publicado por su programa de extensión UF/IFAS, explica un método que consiste en realizar un ciclo de lavado sin ropa y agregar una taza de vinagre, una alternativa que debe adaptarse a las indicaciones de cada modelo.

Cómo limpiar el lavarropas con vinagre blanco, paso a paso

Para realizar este método, se necesita una taza de vinagre blanco (aproximadamente 240 ml) y un lavarropas vacío.

El procedimiento es sencillo, aunque es importante consultar el manual del electrodoméstico antes de comenzar.

1. Medir la cantidad de vinagre: Separar una taza de vinagre blanco, equivalente a unos 240 mililitros. No es necesario agregar una cantidad mayor para intentar conseguir una limpieza más profunda.

2. Colocar el vinagre en el lavarropas: Si el fabricante autoriza su uso, agregar el vinagre en el tambor vacío, siguiendo el método descrito por la Universidad de Florida. No colocarlo en el compartimento del detergente salvo que el manual indique expresamente que es adecuado.

3. Seleccionar el ciclo de lavado: Con el tambor vacío, iniciar el programa de limpieza del tambor o el ciclo recomendado por el fabricante. No agregar ropa ni detergente durante este procedimiento.

4. Dejar que termine el programa: Esperar a que el ciclo complete todas sus etapas. No es necesario interrumpirlo ni añadir más vinagre durante el lavado.

5. Ventilar el interior: Al finalizar, dejar la puerta entreabierta, si el diseño del equipo lo permite, para facilitar el secado y reducir la acumulación de humedad.

¿Cada cuánto tiempo hay que limpiar el lavarropas?

Se recomienda limpiar el lavarropas una vez al mes o cada 30 lavados para prevenir la acumulación de residuos de detergente, suciedad y humedad.

Para mantener el electrodoméstico en buenas condiciones, también es importante incorporar estos hábitos:

Después de cada lavado: dejar la puerta y el cajón del detergente entreabiertos, si el fabricante lo permite, para facilitar la ventilación.

Una vez al mes: realizar un ciclo de limpieza del tambor con el programa o el producto recomendado para el modelo.

Cada dos meses: revisar y limpiar el cajón del detergente y el filtro, siempre que coincida con las indicaciones del manual.

Cuando aparezcan malos olores o residuos visibles: revisar las juntas de la puerta y las zonas donde pueda acumularse suciedad.

¿Por qué sirve el vinagre blanco para limpiar el lavarropas?

El vinagre blanco ayuda con la limpieza de la casa. Shutterstock

El vinagre blanco se utiliza en la limpieza del hogar por su contenido de ácido acético, una sustancia que puede ayudar a disolver ciertos depósitos minerales y desprender algunos residuos.

Por eso, suele mencionarse como una alternativa para la limpieza de distintas superficies y utensilios domésticos.