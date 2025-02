Una importante empresa internacional busca profesores de español: cómo hacer para ganar hasta u$s 3200 por mes

Según un informe del Observatorio Global de Español del Instituto Cervantes , el número de estudiantes de castellano viene aumentando al 2% anual y miles de personas en el mundo utilizan plataformas online para aprenderlo e incorporarlo a su experiencia.

En este sentido, la compañía Preply permite a quienes hablan español como idioma nativo dar clases y ganar hasta u$s 3200 por mes . Además, uno de los principales beneficios es que es un empleo remoto que permite trabajar desde tu casa y tomar alumnos de cualquier lugar del mundo.

¿Cuál es la plataforma para dar clases y ganar hasta u$s 3200 por mes?

Más de 24 millones de personas estudian español y en particular, los países que más adeptos tienen son: Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, España y Alemania. Por eso, el sitio Preply es ideal para quienes que quieran estudiar o dar lecciones de castellano al mejor precio.

Según el sitio, el valor de cada clase va entre los u$s 15 a u$s 25, aunque el monto se fija libremente entre el tutor y su alumno. Además, esta herramienta permite estudiar y enseñar desde tu casa .

La empresa informó que ya hay más de 1400 docentes en Argentina que generar ingresos en divisas extranjeras con requisitos y exigencias mínimas. " Un tutor argentino tuvo en promedio 175 estudiantes en 2022 ", informaron desde la plataforma de e-learning.

Preply permite ganar hasta u$s 3200 dólares mensuales.

¿Cómo anotarse para dar clases de español y tener ingresos en dólares?

Para inscribirse como docente en Preply, hay que seguir estos pasos:

Ingresar a la plataforma. Crear un perfil. Acceder y familiarizarse con las herramientas y materiales que el portal pone a disposición de los tutores. Fijar el precio de cada clase y aguardar a recibir una solicitud.

Por otro lado, la compañía informó que " no es necesario contar con experiencia docente ", ya que otorgan seminarios webs gratuitos de desarrollo profesional y una guía paso a paso para que el tutor pueda armar las clases.

Además, la inscripción no tiene costo , aunque se recomienda iniciar en el mercado con una "tarifa competitiva en torno a los 15 u$s para ganar los primeros alumnos". Tras la clase piloto, cuando el alumno decide continuar con el tutor se comienzan a generar ingresos en dólares.

¿Cómo se cobra en la nueva plataforma para dar clases de español?

La compañía cobra una comisión al tutor por cada clase. La tarifa básica descontará un 33% y luego bajará hasta el 18% a medida que el maestro aumenta la cantidad de horas de enseñanza.

De esta forma, con un precio inicial de 13 dólares y una carga de 28 horas semanales, una persona puede llegar a cobrar más de u$s 300 por semana , si se descuenta la comisión. Para docentes con más experiencia, que suban el costo a u$s 20 por clase y dedicación a tiempo completo, se puede alcanzar un ingreso de u$s 800 cada 7 días .

Paso a paso para cobrar