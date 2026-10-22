A partir del Decreto 196/2025, la licencia de conducir digital y la física tienen la misma validez legal. Por eso, los conductores pueden circular por todo el territorio nacional con el documento disponible en Mi Argentina.

Sin embargo, para quienes no cuentan con una versión física, quedarse sin conexión a internet puede generar dudas sobre cómo presentar el documento ante un control de tránsito. En esos casos, existe una alternativa que permite exhibir el permiso sin depender de la señal del teléfono celular.

¿Se puede mostrar la licencia de conducir de Mi Argentina sin internet?

Sí. Según explica el gobierno nacional en el apartado de preguntas frecuentes sobre la Licencia Nacional de Conducir digital, es posible guardar una captura de pantalla de la licencia de conducir y su código QR.

La recomendación es preparar la captura antes de salir y comprobar que el código se vea con claridad. Esto resulta especialmente útil para quienes circulan por rutas o atraviesan zonas con cobertura limitada, donde puede ser difícil conectarse para abrir o actualizar la aplicación.

No obstante, la captura debe corresponder a una licencia vigente y el código QR tiene que encontrarse dentro de su período de validez para permitir la fiscalización.

¿Cuánto tiempo dura el código QR de la licencia de conducir digital?

El código QR tiene una vigencia de 24 horas desde su descarga. Así lo establece la Disposición 55/2025 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), publicada en el Boletín Oficial el 20 de marzo de 2025. La misma condición aparece en las preguntas frecuentes.

Este plazo corresponde al código QR, no a la licencia de conducir en sí. Es decir, aunque el documento continúe vigente, el código descargado debe actualizarse cada 24 horas para mantener disponible una versión válida para su fiscalización.

¿Qué pasa si te paran en un control de tránsito?

Si el conductor no tiene conexión a internet, puede recurrir a la captura de pantalla que guardó previamente, siempre que el código QR esté vigente y pueda verificarse .

La licencia de conducir digital cuenta con mecanismos de seguridad que permiten a los agentes comprobar su estado mediante aplicaciones autorizadas.

De acuerdo con la información oficial, los fiscalizadores utilizan la aplicación ValidAR para controlar. El código QR contiene los datos necesarios para verificar si el documento se encuentra habilitado.

La situación es diferente si el conductor no descargó previamente el código, si este perdió vigencia o si no puede mostrarlo de forma legible. En esos casos, podría tener dificultades para acreditar la licencia de conducir en el momento del control.

La licencia de conducir digital se puede consultar desde Mi Argentina y exhibir sin conexión mediante una captura de pantalla, siempre que el código QR esté vigente.

¿Es obligatorio llevar la licencia de conducir física?

No. A partir del Decreto 196/2025, la Licencia Nacional de Conducir se otorga en formato digital y puede replicarse en formato físico. Ambas versiones tienen la misma validez legal.

De todas formas, la versión física puede resultar práctica si el teléfono se queda sin batería, se rompe o presenta algún inconveniente que impide acceder a la aplicación.

¿Cómo descargar la licencia de conducir digital en Mi Argentina?

Para acceder a la licencia de conducir digital en Mi Argentina, el conductor debe contar con una Licencia Nacional de Conducir vigente y tener una cuenta en la aplicación con la identidad validada.

Según el portal oficial, si el documento no aparece en la aplicación, puede deberse a que la identidad no está validada, el servicio no está habilitado en la cuenta o la jurisdicción que emitió la licencia de conducir no está adherida en el sistema.

Paso a paso para consultar la licencia digital: