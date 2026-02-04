En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este martes, 3 de febrero de 2026. A la cabeza salió el 6568 (Sobrinos).

 1°6568 11°1818 
 1671  12°8658
 3°2075  13°0925 
 4789  14°0990 
 0019  15°9114 
 6°5648  16°4166
 8876  17°1977 
 0475  18°3218 
 2683  19°3302 
 10°3633 20°0223 

Te puede interesar

Ni jabón ni bicarbonato: el método efectivo para limpiar las hornallas y asaderas al instante

Te puede interesar

Extienden la ruta más concurrida de Argentina que conecta dos importantes provincias

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

Te puede interesar

Adiós a la VTV: todos los conductores que posean este elemento prohibido en su auto

Te puede interesar

Adiós a la licencia de conducir: estas personas no podrán renovar el registro en 2026