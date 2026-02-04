Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este martes, 3 de febrero de 2026. A la cabeza salió el 6568 (Sobrinos).

1° 6568 11° 1818 2° 1671 12° 8658 3° 2075 13° 0925 4° 4789 14° 0990 5° 0019 15° 9114 6° 5648 16° 4166 7° 8876 17° 1977 8° 0475 18° 3218 9° 2683 19° 3302 10° 3633 20° 0223

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.