En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este lunes, 26 de enero de 2026. A la cabeza salió el 2466 (Lombriz).

 1°2466 11°8417 
 5601  12°5651
 3°0885  13°3586 
 5112  14°4393 
 1741  15°3717 
 6°9174  16°1623
 5090  17°6956 
 5270  18°3254 
 4331  19°8857 
 10°7803 20°0171 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

