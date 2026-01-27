Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este lunes, 26 de enero de 2026. A la cabeza salió el 2466 (Lombriz).

1° 2466 11° 8417 2° 5601 12° 5651 3° 0885 13° 3586 4° 5112 14° 4393 5° 1741 15° 3717 6° 9174 16° 1623 7° 5090 17° 6956 8° 5270 18° 3254 9° 4331 19° 8857 10° 7803 20° 0171

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.