Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este lunes, 2 de febrero de 2026. A la cabeza salió el 2551 (Serrucho).

1° 2551 11° 0969 2° 0340 12° 8940 3° 7293 13° 9515 4° 8672 14° 6577 5° 9698 15° 7527 6° 9889 16° 9857 7° 5027 17° 0813 8° 6395 18° 2042 9° 1023 19° 8367 10° 5688 20° 4535

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El valor del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.