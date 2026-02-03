En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este lunes, 2 de febrero de 2026. A la cabeza salió el 2551 (Serrucho).

 1°2551 11°0969 
 0340  12°8940
 3°7293  13°9515 
 8672  14°6577 
 9698  15°7527 
 6°9889  16°9857
 5027  17°0813 
 6395  18°2042 
 1023  19°8367 
 10°5688 20°4535 

Te puede interesar

Lanzan el portaaviones más potente del mundo: tiene la altura de un rascacielos y puede llevar 90 cazas

Te puede interesar

Hallazgo del siglo: investigadores encuentran la reserva de agua más extensa en el universo y supera por mucho a los océanos terrestres

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El valor del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

Te puede interesar

Murieron los enchufes: el innovador invento que no requiere mano de obra para ser instalado y es más eficiente

Te puede interesar

Por nueva Ley de Sucesiones, los viudos no podrán recibir los bienes heredados aunque lo diga el testamento