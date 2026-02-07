Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este sábado, 7 de febrero de 2026. A la cabeza salió el 3191 (Excusado). La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números. La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.