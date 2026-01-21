En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este miércoles, 21 de enero de 2026. A la cabeza salió el 4709 (Arroyo).

 1°4709 11°3981 
 2635  12°9931
 3°2932  13°5985 
 7416  14°9102 
 2150  15°9699 
 6°4211  16°3299
 8077  17°2160 
 8101  18°4247 
 3767  19°8799 
 10°6893 20°4904 

Te puede interesar

Cuántos huevos se pueden comer por día y cuál es la mejor forma de cocinarlos para aprovechar todos los nutrientes

Te puede interesar

Despega el avión de combate más fuerte del mundo: domina los cielos y es el orgullo de una nación

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

Te puede interesar

Abrió el parque acuático más grande del país: tiene 30 toboganes y más de 50 atracciones

Te puede interesar

Tras 20 años en construcción, buscan terminar una autopista esencial que conectará Buenos Aires de norte a sur