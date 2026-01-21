En esta noticia
Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este miércoles, 21 de enero de 2026. A la cabeza salió el 4709 (Arroyo).
|1°
|4709
|11°
|3981
|2°
|2635
|12°
|9931
|3°
|2932
|13°
|5985
|4°
|7416
|14°
|9102
|5°
|2150
|15°
|9699
|6°
|4211
|16°
|3299
|7°
|8077
|17°
|2160
|8°
|8101
|18°
|4247
|9°
|3767
|19°
|8799
|10°
|6893
|20°
|4904
¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?
La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.
¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?
El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.