Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este miércoles, 21 de enero de 2026. A la cabeza salió el 4709 (Arroyo).

1° 4709 11° 3981 2° 2635 12° 9931 3° 2932 13° 5985 4° 7416 14° 9102 5° 2150 15° 9699 6° 4211 16° 3299 7° 8077 17° 2160 8° 8101 18° 4247 9° 3767 19° 8799 10° 6893 20° 4904

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.