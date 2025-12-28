Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este sábado, 27 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 3969 (Vicios).

1° 3969 11° 3118 2° 9836 12° 3896 3° 3849 13° 7127 4° 1860 14° 1553 5° 0653 15° 7306 6° 0658 16° 1069 7° 3574 17° 6079 8° 9838 18° 9977 9° 6831 19° 0305 10° 0039 20° 9984

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.