Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este sábado, 20 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 5386 (El Humo).

1° 5386 11° 0720 2° 8617 12° 8381 3° 2564 13° 8437 4° 9400 14° 6474 5° 4742 15° 8112 6° 2676 16° 5903 7° 0525 17° 4085 8° 8680 18° 7923 9° 3823 19° 9167 10° 1657 20° 9390

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.