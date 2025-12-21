En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este sábado, 20 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 5386 (El Humo).

 1°5386 11°0720 
 8617  12°8381
 3°2564  13°8437 
 9400  14°6474 
 4742  15°8112 
 6°2676  16°5903
 0525  17°4085 
 8680  18°7923 
 3823  19°9167 
 10°1657 20°9390 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.