Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este lunes, 2 de febrero de 2026. A la cabeza salió el 3824 (Caballo).

1° 3824 11° 3315 2° 7696 12° 8717 3° 2840 13° 4601 4° 3444 14° 1202 5° 4471 15° 5317 6° 7282 16° 2181 7° 9850 17° 0150 8° 6089 18° 8093 9° 5075 19° 5644 10° 6623 20° 5548

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.