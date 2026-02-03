En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este lunes, 2 de febrero de 2026. A la cabeza salió el 3824 (Caballo).

 1°3824 11°3315 
 7696  12°8717
 3°2840  13°4601 
 3444  14°1202 
 4471  15°5317 
 6°7282  16°2181
 9850  17°0150 
 6089  18°8093 
 5075  19°5644 
 10°6623 20°5548 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

