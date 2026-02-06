Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este viernes, 6 de febrero de 2026. A la cabeza salió el 0236 (La Manteca). La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números. La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.