Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este martes, 3 de febrero de 2026. A la cabeza salió el 4306 (Perro).

 1°4306 11°5834 
 6606  12°3587
 3°0107  13°1819 
 6105  14°7585 
 4829  15°4402 
 6°0125  16°9866
 8895  17°2931 
 1482  18°3788 
 3767  19°0520 
 10°1490 20°9671 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

