Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este martes, 3 de febrero de 2026. A la cabeza salió el 4306 (Perro).

1° 4306 11° 5834 2° 6606 12° 3587 3° 0107 13° 1819 4° 6105 14° 7585 5° 4829 15° 4402 6° 0125 16° 9866 7° 8895 17° 2931 8° 1482 18° 3788 9° 3767 19° 0520 10° 1490 20° 9671

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.