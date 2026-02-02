En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este lunes, 2 de febrero de 2026. A la cabeza salió el 8824 (Caballo).

 1°8824 11°5672 
 4020  12°7517
 3°1398  13°4174 
 0701  14°0710 
 1528  15°6707 
 6°7316  16°5815
 8358  17°4894 
 8380  18°8828 
 8166  19°8294 
 10°4515 20°2784 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

