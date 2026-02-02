Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este lunes, 2 de febrero de 2026. A la cabeza salió el 8824 (Caballo).

1° 8824 11° 5672 2° 4020 12° 7517 3° 1398 13° 4174 4° 0701 14° 0710 5° 1528 15° 6707 6° 7316 16° 5815 7° 8358 17° 4894 8° 8380 18° 8828 9° 8166 19° 8294 10° 4515 20° 2784

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.