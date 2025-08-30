Edición: Argentina
Información General
Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Vespertina: estos son los números ganadores del sábado 30 de agosto

Ya podés consultar los resultados de la quiniela de Santa Fe este sábado.

En este sábado, 30 de agosto de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6759 - Las Plantas

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 30 de agosto

 1°6759 11°2190
 4326  12°7522
 3°0862 13°9522 
 0655  14°0928 
 0084  15°8688 
 6°5073  16°9584
 6298  17°7798 
 1078  18°7332 
 2294  19°8248 
 10°0171 20°1171 

¿Qué significa soñar con las plantas?

Soñar con plantas puede simbolizar crecimiento personal y renovación. Este tipo de sueño a menudo refleja el desarrollo de nuevas ideas o proyectos en la vida del soñador.

Además, las plantas en los sueños pueden representar la necesidad de cuidar y nutrir aspectos emocionales o relaciones. Indican un deseo de florecer y prosperar en diferentes áreas de la vida.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.

