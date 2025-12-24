En esta noticia

En este miércoles, 24 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4991 - Excusado

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 24 de diciembre

 1°4991 11°3829
 7338  12°0019
 3°6538 13°1001 
 7527  14°9693 
 1394  15°8603 
 6°2411  16°0510
 8528  17°5990 
 1886  18°9654 
 5637  19°2645 
 10°3555 20°6782 

¿Qué significa soñar con excusado?

Soñar con un excusado puede simbolizar la necesidad de liberar emociones o pensamientos reprimidos. Este tipo de sueño a menudo refleja la búsqueda de deshacerse de situaciones o relaciones que ya no son útiles.

Además, el excusado en los sueños puede representar la limpieza de la mente y el alma. Puede indicar que es momento de dejar atrás cargas emocionales y permitir un nuevo comienzo en la vida.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.