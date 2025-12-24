En esta noticia
En este miércoles, 24 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 24 de diciembre
|1°
|4991
|11°
|3829
|2°
|7338
|12°
|0019
|3°
|6538
|13°
|1001
|4°
|7527
|14°
|9693
|5°
|1394
|15°
|8603
|6°
|2411
|16°
|0510
|7°
|8528
|17°
|5990
|8°
|1886
|18°
|9654
|9°
|5637
|19°
|2645
|10°
|3555
|20°
|6782
¿Qué significa soñar con excusado?
Soñar con un excusado puede simbolizar la necesidad de liberar emociones o pensamientos reprimidos. Este tipo de sueño a menudo refleja la búsqueda de deshacerse de situaciones o relaciones que ya no son útiles.
Además, el excusado en los sueños puede representar la limpieza de la mente y el alma. Puede indicar que es momento de dejar atrás cargas emocionales y permitir un nuevo comienzo en la vida.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.