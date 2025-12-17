En esta noticia
En este miércoles, 17 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 3824 - Caballo
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 17 de diciembre
|1°
|3824
|11°
|9920
|2°
|2796
|12°
|0293
|3°
|9373
|13°
|1541
|4°
|3329
|14°
|0413
|5°
|0241
|15°
|6258
|6°
|5756
|16°
|6684
|7°
|3264
|17°
|7043
|8°
|4632
|18°
|4607
|9°
|2340
|19°
|9798
|10°
|8307
|20°
|1675
¿Qué significa soñar con caballo?
Soñar con caballos a menudo simboliza la libertad y la fuerza. Este animal representa la energía vital y la capacidad de avanzar en la vida, reflejando el deseo de independencia y aventura.
Además, los caballos en los sueños pueden indicar la necesidad de controlar las emociones y los instintos. Pueden ser un recordatorio de la importancia de mantener el equilibrio entre la pasión y la razón en la vida diaria.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.