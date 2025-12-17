En esta noticia

En este miércoles, 17 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3824 - Caballo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 17 de diciembre

 1°3824 11°9920
 2796  12°0293
 3°9373 13°1541 
 3329  14°0413 
 0241  15°6258 
 6°5756  16°6684
 3264  17°7043 
 4632  18°4607 
 2340  19°9798 
 10°8307 20°1675 

¿Qué significa soñar con caballo?

Soñar con caballos a menudo simboliza la libertad y la fuerza. Este animal representa la energía vital y la capacidad de avanzar en la vida, reflejando el deseo de independencia y aventura.

Además, los caballos en los sueños pueden indicar la necesidad de controlar las emociones y los instintos. Pueden ser un recordatorio de la importancia de mantener el equilibrio entre la pasión y la razón en la vida diaria.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.