En este jueves, 15 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 2219 - Pescado

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 15 de enero

1° 2219 11° 3316 2° 0969 12° 6312 3° 4395 13° 5174 4° 7854 14° 4665 5° 6458 15° 3754 6° 1087 16° 6591 7° 4075 17° 3158 8° 3280 18° 0570 9° 0644 19° 4732 10° 2926 20° 7358

¿Qué significa soñar con pescado?

Soñar con pescado puede simbolizar abundancia y prosperidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la llegada de nuevas oportunidades y la posibilidad de crecimiento personal o profesional.

Además, el pescado en los sueños puede representar emociones ocultas o deseos reprimidos. Puede ser una invitación a explorar y aceptar aspectos de uno mismo que han estado sumergidos en el inconsciente.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una modo de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.