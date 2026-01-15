En esta noticia

En este jueves, 15 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 2219 - Pescado

Te puede interesar

Inauguran un transporte que unirá el norte y el sur de la Ciudad en solo una hora

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 15 de enero

 1°2219 11°3316
 0969  12°6312
 3°4395 13°5174 
 7854  14°4665 
 6458  15°3754 
 6°1087  16°6591
 4075  17°3158 
 3280  18°0570 
 0644  19°4732 
 10°2926 20°7358 

Te puede interesar

Lanzan el tren bala más veloz del mundo: sobrepasa a los japoneses y es el gran orgullo de este país

¿Qué significa soñar con pescado?

Soñar con pescado puede simbolizar abundancia y prosperidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la llegada de nuevas oportunidades y la posibilidad de crecimiento personal o profesional.

Además, el pescado en los sueños puede representar emociones ocultas o deseos reprimidos. Puede ser una invitación a explorar y aceptar aspectos de uno mismo que han estado sumergidos en el inconsciente.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una modo de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

Te puede interesar

La gran obra de transporte público de 40 km que asegura transformar para siempre la movilidad en el país