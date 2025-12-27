En esta noticia
En este sábado, 27 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 9196 - Marido
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 27 de diciembre
|1°
|9196
|11°
|1081
|2°
|4703
|12°
|4403
|3°
|6850
|13°
|7015
|4°
|5135
|14°
|3407
|5°
|3687
|15°
|5190
|6°
|8601
|16°
|4968
|7°
|1221
|17°
|4425
|8°
|0449
|18°
|7957
|9°
|6948
|19°
|6055
|10°
|8539
|20°
|1808
¿Qué significa soñar con marido?
Soñar con un marido puede simbolizar la búsqueda de estabilidad emocional y compromiso en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja deseos de conexión y amor en las relaciones personales.
Además, puede representar aspectos de la personalidad del soñador, como la necesidad de apoyo y protección. También puede indicar preocupaciones sobre la relación actual o el deseo de encontrar una pareja ideal.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.