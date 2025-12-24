En este miércoles, 24 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6315 - Niña Bonita

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 24 de diciembre

1° 6315 11° 6282 2° 1820 12° 7605 3° 4171 13° 4187 4° 6710 14° 3077 5° 4655 15° 3304 6° 0293 16° 1676 7° 6093 17° 2951 8° 1896 18° 6091 9° 9230 19° 4559 10° 4293 20° 8713

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita puede simbolizar la inocencia y la pureza en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja deseos de volver a tiempos más simples y felices.

Además, puede representar la búsqueda de amor y conexión emocional. La figura de la Niña Bonita evoca sentimientos de alegría y esperanza en las relaciones personales.

