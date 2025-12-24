En esta noticia

En este miércoles, 24 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6315 - Niña Bonita

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 24 de diciembre

 1°6315 11°6282
 1820  12°7605
 3°4171 13°4187 
 6710  14°3077 
 4655  15°3304 
 6°0293  16°1676
 6093  17°2951 
 1896  18°6091 
 9230  19°4559 
 10°4293 20°8713 

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita puede simbolizar la inocencia y la pureza en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja deseos de volver a tiempos más simples y felices.

Además, puede representar la búsqueda de amor y conexión emocional. La figura de la Niña Bonita evoca sentimientos de alegría y esperanza en las relaciones personales.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.