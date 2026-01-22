En esta noticia
En este miércoles, 21 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 3674 - Gente Negra
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 21 de enero
|1°
|3674
|11°
|9134
|2°
|4553
|12°
|9687
|3°
|8499
|13°
|6557
|4°
|7134
|14°
|0611
|5°
|1258
|15°
|7588
|6°
|2766
|16°
|5303
|7°
|5460
|17°
|0893
|8°
|9232
|18°
|9400
|9°
|8753
|19°
|5924
|10°
|6121
|20°
|5424
¿Qué significa soñar con gente negra?
Soñar con gente negra puede simbolizar la conexión con aspectos ocultos de uno mismo o con emociones reprimidas. Este tipo de sueño a menudo invita a la reflexión sobre la identidad y las experiencias personales.
Además, puede representar la diversidad y la inclusión, sugiriendo la necesidad de abrirse a nuevas perspectivas y relaciones. La presencia de personas de diferentes orígenes en los sueños puede ser un llamado a la aceptación y la comprensión.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.