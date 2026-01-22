En esta noticia ¿Qué significa soñar con gente negra?

En este miércoles, 21 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 3674 - Gente Negra

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 21 de enero

1° 3674 11° 9134 2° 4553 12° 9687 3° 8499 13° 6557 4° 7134 14° 0611 5° 1258 15° 7588 6° 2766 16° 5303 7° 5460 17° 0893 8° 9232 18° 9400 9° 8753 19° 5924 10° 6121 20° 5424

¿Qué significa soñar con gente negra?

Soñar con gente negra puede simbolizar la conexión con aspectos ocultos de uno mismo o con emociones reprimidas. Este tipo de sueño a menudo invita a la reflexión sobre la identidad y las experiencias personales.

Además, puede representar la diversidad y la inclusión, sugiriendo la necesidad de abrirse a nuevas perspectivas y relaciones. La presencia de personas de diferentes orígenes en los sueños puede ser un llamado a la aceptación y la comprensión.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.