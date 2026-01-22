En esta noticia

En este miércoles, 21 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3674 - Gente Negra

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 21 de enero

 1°3674 11°9134
 4553  12°9687
 3°8499 13°6557 
 7134  14°0611 
 1258  15°7588 
 6°2766  16°5303
 5460  17°0893 
 9232  18°9400 
 8753  19°5924 
 10°6121 20°5424 

¿Qué significa soñar con gente negra?

Soñar con gente negra puede simbolizar la conexión con aspectos ocultos de uno mismo o con emociones reprimidas. Este tipo de sueño a menudo invita a la reflexión sobre la identidad y las experiencias personales.

Además, puede representar la diversidad y la inclusión, sugiriendo la necesidad de abrirse a nuevas perspectivas y relaciones. La presencia de personas de diferentes orígenes en los sueños puede ser un llamado a la aceptación y la comprensión.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

