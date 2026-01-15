En esta noticia

En este jueves, 15 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6229 - San Pedro

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 15 de enero

 1°6229 11°0563
 0132  12°7604
 3°2748 13°0982 
 1974  14°9535 
 2220  15°8560 
 6°8217  16°7069
 1090  17°5663 
 5802  18°9574 
 4032  19°8230 
 10°9211 20°4264 

¿Qué significa soñar con san pedro?

Soñar con San Pedro puede simbolizar la búsqueda de guía y protección en momentos de incertidumbre. Este sueño a menudo refleja la necesidad de tomar decisiones importantes y de encontrar un camino claro en la vida.

Además, San Pedro es considerado el guardián de las puertas del cielo, por lo que su aparición en sueños puede representar la conexión con lo espiritual y la reflexión sobre la fe y las creencias personales.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.

