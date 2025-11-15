Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 14 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 8108 (Incendio) y las letras son: A G K R.

1° 8108 11° 7956 2° 3868 12° 6510 3° 6362 13° 9052 4° 3380 14° 5248 5° 4735 15° 1369 6° 3409 16° 5800 7° 4088 17° 8448 8° 0925 18° 8782 9° 8361 19° 4530 10° 1542 20° 7146

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 14 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 14 de noviembre. A la cabeza salió el número 1080 - La Bocha.

1° 1080 11° 5585 2° 5789 12° 2778 3° 4210 13° 0256 4° 3525 14° 2420 5° 2534 15° 2282 6° 0366 16° 8393 7° 2424 17° 3344 8° 6703 18° 9029 9° 3422 19° 2887 10° 3783 20° 2541

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se emplean cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.

Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con incendio?

Soñar con incendio puede simbolizar una transformación intensa en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones reprimidas, pasiones ardientes o situaciones que requieren atención urgente.

Además, el incendio en los sueños puede representar la liberación de tensiones o la necesidad de dejar atrás viejas costumbres. Puede ser una señal de que es momento de renovarse y enfrentar cambios significativos.

¿Qué significa soñar con la bocha?

Soñar con La Bocha puede simbolizar la búsqueda de la diversión y la alegría en la vida. Este sueño puede reflejar un deseo de escapar de la rutina diaria y disfrutar de momentos de ocio y entretenimiento.

Además, La Bocha puede representar la conexión con amigos y seres queridos, sugiriendo que es un buen momento para fortalecer lazos y compartir experiencias agradables con quienes nos rodean.