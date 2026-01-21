En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 20 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 2897 (Mesa) y las letras son: O O R Y.

 1°2897 11°6383 
 6013  12°0701
 3°5314  13°9743 
 0321  14°6634 
 3451  15°2609 
 6°9368  16°3190
 7916  17°2256 
 8533  18°0957 
 4289  19°6984 
 10°0321  20°7913 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este martes 20 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 20 de enero. A la cabeza salió el número 6163 - Casamiento.

 1°6163 11°8083 
 2319   12°8175
 3°9562  13°7496 
 5655  14°1084 
 3192  15°2856 
 6°0601  16°6498
 7226  17°1913 
 0246  18°4740 
 7133  19°3093 
 10°9950  20°4563 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con mesa?

Soñar con una mesa puede simbolizar la necesidad de establecer un espacio para la comunicación y el intercambio de ideas. Este mueble representa la reunión y la colaboración, sugiriendo que el soñador busca conectar con otros o resolver conflictos en su vida.

Además, la mesa en los sueños puede reflejar la estabilidad y el equilibrio en las relaciones personales. Si la mesa está llena de comida o elementos, puede indicar abundancia y satisfacción en el entorno familiar o social del soñador.

¿Qué significa soñar con casamiento?

Soñar con casamiento puede simbolizar un deseo de unión y compromiso en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja anhelos de estabilidad emocional y la búsqueda de una conexión más profunda con alguien especial.

Además, el sueño puede representar cambios significativos en la vida personal, como la aceptación de nuevas responsabilidades o la necesidad de tomar decisiones importantes. También puede ser un indicativo de la evolución de una relación existente hacia un nivel más serio.