Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 20 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 2897 (Mesa) y las letras son: O O R Y.

1° 2897 11° 6383 2° 6013 12° 0701 3° 5314 13° 9743 4° 0321 14° 6634 5° 3451 15° 2609 6° 9368 16° 3190 7° 7916 17° 2256 8° 8533 18° 0957 9° 4289 19° 6984 10° 0321 20° 7913

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este martes 20 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 20 de enero. A la cabeza salió el número 6163 - Casamiento.

1° 6163 11° 8083 2° 2319 12° 8175 3° 9562 13° 7496 4° 5655 14° 1084 5° 3192 15° 2856 6° 0601 16° 6498 7° 7226 17° 1913 8° 0246 18° 4740 9° 7133 19° 3093 10° 9950 20° 4563

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con mesa?

Soñar con una mesa puede simbolizar la necesidad de establecer un espacio para la comunicación y el intercambio de ideas. Este mueble representa la reunión y la colaboración, sugiriendo que el soñador busca conectar con otros o resolver conflictos en su vida.

Además, la mesa en los sueños puede reflejar la estabilidad y el equilibrio en las relaciones personales. Si la mesa está llena de comida o elementos, puede indicar abundancia y satisfacción en el entorno familiar o social del soñador.

¿Qué significa soñar con casamiento?

Soñar con casamiento puede simbolizar un deseo de unión y compromiso en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja anhelos de estabilidad emocional y la búsqueda de una conexión más profunda con alguien especial.

Además, el sueño puede representar cambios significativos en la vida personal, como la aceptación de nuevas responsabilidades o la necesidad de tomar decisiones importantes. También puede ser un indicativo de la evolución de una relación existente hacia un nivel más serio.