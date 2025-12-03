En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 2 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 0313 (La Yeta) y las letras son: F H S X.
|1°
|0313
|11°
|9521
|2°
|2104
|12°
|0345
|3°
|3417
|13°
|9707
|4°
|0936
|14°
|6494
|5°
|9944
|15°
|0754
|6°
|2142
|16°
|2272
|7°
|7387
|17°
|9491
|8°
|6374
|18°
|5316
|9°
|7980
|19°
|9893
|10°
|4728
|20°
|3481
Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este martes 2 de diciembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 2 de diciembre. A la cabeza salió el número 9915 - Niña Bonita.
|1°
|9915
|11°
|1821
|2°
|6250
|12°
|7208
|3°
|5128
|13°
|6477
|4°
|5454
|14°
|1778
|5°
|6427
|15°
|6797
|6°
|0007
|16°
|1262
|7°
|8628
|17°
|3322
|8°
|9169
|18°
|0552
|9°
|0072
|19°
|4731
|10°
|1671
|20°
|5236
¿A qué hora es la quiniela hoy?
Los sorteos se realizan cinco veces al día:
- La Previa (a las 8 horas)
- La Primera (a las 12 horas)
- La Matutina (a las 15 horas)
- La Vespertina (a las 18 horas)
- La Nocturna (a las 21 horas).
¿Qué significa soñar con la yeta?
Soñar con La Yeta puede simbolizar la presencia de obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la traición o la deslealtad de personas cercanas, lo que genera una sensación de desconfianza.
Además, La Yeta puede representar la necesidad de enfrentar miedos internos y superar situaciones adversas. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre las relaciones personales y la importancia de mantener la integridad en momentos de crisis.
¿Qué significa soñar con niña bonita?
Soñar con Niña Bonita puede simbolizar la búsqueda de la inocencia y la pureza en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja un deseo de regresar a tiempos más simples y felices, donde las preocupaciones eran mínimas.
Además, la figura de Niña Bonita puede representar la conexión con la creatividad y la alegría. Este sueño invita a explorar la imaginación y a valorar los momentos de felicidad que a veces se pasan por alto en la vida cotidiana.