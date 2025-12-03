En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 2 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 0313 (La Yeta) y las letras son: F H S X.

 1°0313 11°9521 
 2104  12°0345
 3°3417  13°9707 
 0936  14°6494 
 9944  15°0754 
 6°2142  16°2272
 7387  17°9491 
 6374  18°5316 
 7980  19°9893 
 10°4728  20°3481 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este martes 2 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 2 de diciembre. A la cabeza salió el número 9915 - Niña Bonita.

 1°9915 11°1821 
 6250   12°7208
 3°5128  13°6477 
 5454  14°1778 
 6427  15°6797 
 6°0007  16°1262
 8628  17°3322 
 9169  18°0552 
 0072  19°4731 
 10°1671  20°5236 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con la yeta?

Soñar con La Yeta puede simbolizar la presencia de obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la traición o la deslealtad de personas cercanas, lo que genera una sensación de desconfianza.

Además, La Yeta puede representar la necesidad de enfrentar miedos internos y superar situaciones adversas. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre las relaciones personales y la importancia de mantener la integridad en momentos de crisis.

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita puede simbolizar la búsqueda de la inocencia y la pureza en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja un deseo de regresar a tiempos más simples y felices, donde las preocupaciones eran mínimas.

Además, la figura de Niña Bonita puede representar la conexión con la creatividad y la alegría. Este sueño invita a explorar la imaginación y a valorar los momentos de felicidad que a veces se pasan por alto en la vida cotidiana.