Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 2 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 0313 (La Yeta) y las letras son: F H S X.

1° 0313 11° 9521 2° 2104 12° 0345 3° 3417 13° 9707 4° 0936 14° 6494 5° 9944 15° 0754 6° 2142 16° 2272 7° 7387 17° 9491 8° 6374 18° 5316 9° 7980 19° 9893 10° 4728 20° 3481

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este martes 2 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 2 de diciembre. A la cabeza salió el número 9915 - Niña Bonita.

1° 9915 11° 1821 2° 6250 12° 7208 3° 5128 13° 6477 4° 5454 14° 1778 5° 6427 15° 6797 6° 0007 16° 1262 7° 8628 17° 3322 8° 9169 18° 0552 9° 0072 19° 4731 10° 1671 20° 5236

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con la yeta?

Soñar con La Yeta puede simbolizar la presencia de obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la traición o la deslealtad de personas cercanas, lo que genera una sensación de desconfianza.

Además, La Yeta puede representar la necesidad de enfrentar miedos internos y superar situaciones adversas. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre las relaciones personales y la importancia de mantener la integridad en momentos de crisis.

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita puede simbolizar la búsqueda de la inocencia y la pureza en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja un deseo de regresar a tiempos más simples y felices, donde las preocupaciones eran mínimas.

Además, la figura de Niña Bonita puede representar la conexión con la creatividad y la alegría. Este sueño invita a explorar la imaginación y a valorar los momentos de felicidad que a veces se pasan por alto en la vida cotidiana.