Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este lunes, 17 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 6605 (Gato) y las letras son: C K K V.

1° 6605 11° 1766 2° 7932 12° 1738 3° 7443 13° 4530 4° 1812 14° 8537 5° 4234 15° 7489 6° 2864 16° 9522 7° 8230 17° 2640 8° 9440 18° 3080 9° 2565 19° 1704 10° 2023 20° 7012

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este lunes 17 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este lunes 17 de noviembre. A la cabeza salió el número 3829 - San Pedro.

1° 3829 11° 3759 2° 2250 12° 4492 3° 7677 13° 1683 4° 1228 14° 7925 5° 8720 15° 8167 6° 6744 16° 2747 7° 8537 17° 7030 8° 6291 18° 1922 9° 8250 19° 7777 10° 8994 20° 7066

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los apostantes.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato puede simbolizar la independencia y la intuición. Los gatos son animales que suelen representar la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones y la conexión con el mundo espiritual.

Además, este sueño puede reflejar aspectos de la personalidad del soñador, como la curiosidad y la creatividad. También puede indicar la necesidad de cuidar de uno mismo y de establecer límites en las relaciones personales.

¿Qué significa soñar con san pedro?

Soñar con San Pedro puede simbolizar la búsqueda de guía y protección en momentos de incertidumbre. Este sueño a menudo refleja la necesidad de tomar decisiones importantes y la esperanza de encontrar un camino claro en la vida.Además, San Pedro es considerado el guardián de las puertas del cielo, por lo que su aparición en sueños puede representar la conexión con lo espiritual y la preparación para una nueva etapa. Este sueño puede invitar a la reflexión sobre la fe y la trascendencia.