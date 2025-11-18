En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este lunes, 17 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 6605 (Gato) y las letras son: C K K V.

 1°6605 11°1766 
 7932  12°1738
 3°7443  13°4530 
 1812  14°8537 
 4234  15°7489 
 6°2864  16°9522
 8230  17°2640 
 9440  18°3080 
 2565  19°1704 
 10°2023  20°7012 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este lunes 17 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este lunes 17 de noviembre. A la cabeza salió el número 3829 - San Pedro.

 1°3829 11°3759 
 2250   12°4492
 3°7677  13°1683 
 1228  14°7925 
 8720  15°8167 
 6°6744  16°2747
 8537  17°7030 
 6291  18°1922 
 8250  19°7777 
 10°8994  20°7066 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los apostantes.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato puede simbolizar la independencia y la intuición. Los gatos son animales que suelen representar la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones y la conexión con el mundo espiritual.

Además, este sueño puede reflejar aspectos de la personalidad del soñador, como la curiosidad y la creatividad. También puede indicar la necesidad de cuidar de uno mismo y de establecer límites en las relaciones personales.

¿Qué significa soñar con san pedro?

Soñar con San Pedro puede simbolizar la búsqueda de guía y protección en momentos de incertidumbre. Este sueño a menudo refleja la necesidad de tomar decisiones importantes y la esperanza de encontrar un camino claro en la vida.Además, San Pedro es considerado el guardián de las puertas del cielo, por lo que su aparición en sueños puede representar la conexión con lo espiritual y la preparación para una nueva etapa. Este sueño puede invitar a la reflexión sobre la fe y la trascendencia.