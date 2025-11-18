En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este lunes, 17 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 6605 (Gato) y las letras son: C K K V.
|1°
|6605
|11°
|1766
|2°
|7932
|12°
|1738
|3°
|7443
|13°
|4530
|4°
|1812
|14°
|8537
|5°
|4234
|15°
|7489
|6°
|2864
|16°
|9522
|7°
|8230
|17°
|2640
|8°
|9440
|18°
|3080
|9°
|2565
|19°
|1704
|10°
|2023
|20°
|7012
Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este lunes 17 de noviembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este lunes 17 de noviembre. A la cabeza salió el número 3829 - San Pedro.
|1°
|3829
|11°
|3759
|2°
|2250
|12°
|4492
|3°
|7677
|13°
|1683
|4°
|1228
|14°
|7925
|5°
|8720
|15°
|8167
|6°
|6744
|16°
|2747
|7°
|8537
|17°
|7030
|8°
|6291
|18°
|1922
|9°
|8250
|19°
|7777
|10°
|8994
|20°
|7066
¿Cuáles son los premios de la quiniela?
Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los apostantes.
Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.
¿Qué significa soñar con gato?
Soñar con un gato puede simbolizar la independencia y la intuición. Los gatos son animales que suelen representar la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones y la conexión con el mundo espiritual.
Además, este sueño puede reflejar aspectos de la personalidad del soñador, como la curiosidad y la creatividad. También puede indicar la necesidad de cuidar de uno mismo y de establecer límites en las relaciones personales.
¿Qué significa soñar con san pedro?
Soñar con San Pedro puede simbolizar la búsqueda de guía y protección en momentos de incertidumbre. Este sueño a menudo refleja la necesidad de tomar decisiones importantes y la esperanza de encontrar un camino claro en la vida.Además, San Pedro es considerado el guardián de las puertas del cielo, por lo que su aparición en sueños puede representar la conexión con lo espiritual y la preparación para una nueva etapa. Este sueño puede invitar a la reflexión sobre la fe y la trascendencia.