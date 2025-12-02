Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este lunes, 1 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 8602 (Niño) y las letras son: L S W Y.

1° 8602 11° 4737 2° 5374 12° 6048 3° 8212 13° 8459 4° 8553 14° 3520 5° 3776 15° 4357 6° 5929 16° 6155 7° 6081 17° 4418 8° 0686 18° 4306 9° 9493 19° 2027 10° 0880 20° 5097

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este lunes 1 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este lunes 1 de diciembre. A la cabeza salió el número 5127 - El Peine.

1° 5127 11° 5433 2° 4637 12° 2925 3° 4100 13° 1485 4° 1312 14° 0963 5° 3482 15° 8658 6° 4846 16° 9972 7° 9121 17° 0530 8° 0151 18° 8982 9° 7648 19° 8936 10° 3108 20° 7363

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los apostadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

¿Qué significa soñar con niño?

Soñar con un niño puede simbolizar la inocencia, la pureza y la creatividad. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de volver a tiempos más simples o de reconectar con aspectos olvidados de uno mismo.

Además, un niño en un sueño puede representar nuevas oportunidades o el inicio de un proyecto. Puede ser un recordatorio de la importancia de cuidar y nutrir esos aspectos en nuestra vida.

¿Qué significa soñar con el peine?

Soñar con El Peine puede simbolizar la necesidad de orden y organización en la vida del soñador. Este objeto cotidiano representa la búsqueda de claridad y la eliminación de pensamientos confusos o desordenados.

Además, el peine puede reflejar preocupaciones sobre la apariencia personal o la autoestima. Soñar con él podría indicar un deseo de mejorar la imagen propia o de cuidar más de uno mismo.