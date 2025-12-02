En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este lunes, 1 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 8602 (Niño) y las letras son: L S W Y.

 1°8602 11°4737 
 5374  12°6048
 3°8212  13°8459 
 8553  14°3520 
 3776  15°4357 
 6°5929  16°6155
 6081  17°4418 
 0686  18°4306 
 9493  19°2027 
 10°0880  20°5097 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este lunes 1 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este lunes 1 de diciembre. A la cabeza salió el número 5127 - El Peine.

 1°5127 11°5433 
 4637   12°2925
 3°4100  13°1485 
 1312  14°0963 
 3482  15°8658 
 6°4846  16°9972
 9121  17°0530 
 0151  18°8982 
 7648  19°8936 
 10°3108  20°7363 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los apostadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

¿Qué significa soñar con niño?

Soñar con un niño puede simbolizar la inocencia, la pureza y la creatividad. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de volver a tiempos más simples o de reconectar con aspectos olvidados de uno mismo.

Además, un niño en un sueño puede representar nuevas oportunidades o el inicio de un proyecto. Puede ser un recordatorio de la importancia de cuidar y nutrir esos aspectos en nuestra vida.

¿Qué significa soñar con el peine?

Soñar con El Peine puede simbolizar la necesidad de orden y organización en la vida del soñador. Este objeto cotidiano representa la búsqueda de claridad y la eliminación de pensamientos confusos o desordenados.

Además, el peine puede reflejar preocupaciones sobre la apariencia personal o la autoestima. Soñar con él podría indicar un deseo de mejorar la imagen propia o de cuidar más de uno mismo.