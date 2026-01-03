Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 3 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 0692 (El Médico) y las letras son: U K V Y.

1° 0692 11° 4913 2° 1110 12° 8172 3° 0267 13° 2766 4° 1807 14° 5922 5° 9556 15° 3651 6° 5299 16° 9454 7° 2399 17° 4208 8° 2249 18° 3615 9° 9860 19° 5145 10° 5603 20° 9288

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este sábado 3 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 3 de enero. A la cabeza salió el número 8212 - Soldado.

1° 8212 11° 4483 2° 8026 12° 5564 3° 7638 13° 0441 4° 9704 14° 1792 5° 8295 15° 5150 6° 0293 16° 1473 7° 6251 17° 2216 8° 5080 18° 9560 9° 8620 19° 7621 10° 0534 20° 9599

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se hace uso de cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad .

que van a componer los distintos números: . Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con el médico?

Soñar con El Médico puede simbolizar la búsqueda de sanación y bienestar en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la necesidad de cuidar de uno mismo, tanto física como emocionalmente y puede indicar que es momento de prestar atención a la salud personal.

Además, El Médico en los sueños puede representar la figura de un guía o consejero en momentos de crisis. Este sueño puede sugerir que el soñador está buscando respuestas o soluciones a problemas que le preocupan y que es importante confiar en la intuición y en el apoyo de otros.

¿Qué significa soñar con soldado?

Soñar con un soldado puede simbolizar la necesidad de disciplina y orden en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la lucha interna entre la autoridad y la libertad personal, sugiriendo que el soñador está enfrentando desafíos que requieren valentía y determinación.

Además, el soldado en los sueños puede representar la protección y la defensa de valores importantes. Puede indicar que el soñador está preparado para enfrentar adversidades y defender lo que considera justo, mostrando una disposición a luchar por sus creencias y seres queridos.