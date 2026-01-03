En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 3 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 0692 (El Médico) y las letras son: U K V Y.
|1°
|0692
|11°
|4913
|2°
|1110
|12°
|8172
|3°
|0267
|13°
|2766
|4°
|1807
|14°
|5922
|5°
|9556
|15°
|3651
|6°
|5299
|16°
|9454
|7°
|2399
|17°
|4208
|8°
|2249
|18°
|3615
|9°
|9860
|19°
|5145
|10°
|5603
|20°
|9288
Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este sábado 3 de enero
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 3 de enero. A la cabeza salió el número 8212 - Soldado.
|1°
|8212
|11°
|4483
|2°
|8026
|12°
|5564
|3°
|7638
|13°
|0441
|4°
|9704
|14°
|1792
|5°
|8295
|15°
|5150
|6°
|0293
|16°
|1473
|7°
|6251
|17°
|2216
|8°
|5080
|18°
|9560
|9°
|8620
|19°
|7621
|10°
|0534
|20°
|9599
¿Cómo es el sorteo de la quiniela?
- Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
- Se hace uso de cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
- Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).
¿Qué significa soñar con el médico?
Soñar con El Médico puede simbolizar la búsqueda de sanación y bienestar en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la necesidad de cuidar de uno mismo, tanto física como emocionalmente y puede indicar que es momento de prestar atención a la salud personal.
Además, El Médico en los sueños puede representar la figura de un guía o consejero en momentos de crisis. Este sueño puede sugerir que el soñador está buscando respuestas o soluciones a problemas que le preocupan y que es importante confiar en la intuición y en el apoyo de otros.
¿Qué significa soñar con soldado?
Soñar con un soldado puede simbolizar la necesidad de disciplina y orden en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la lucha interna entre la autoridad y la libertad personal, sugiriendo que el soñador está enfrentando desafíos que requieren valentía y determinación.
Además, el soldado en los sueños puede representar la protección y la defensa de valores importantes. Puede indicar que el soñador está preparado para enfrentar adversidades y defender lo que considera justo, mostrando una disposición a luchar por sus creencias y seres queridos.